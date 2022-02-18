День державного герба України: історія свята, кращі привітання та листівки

У суботу, 19 лютого, українці святкуватимуть День державного герба. Рівно 29 років тому золотий тризуб на синьому щиті було затверджено як офіційний символ незалежної України.

Це один із трьох державних символів нарівні з прапором та гімном.

У дні, коли незалежність України знову опинилася під загрозою, Тризуб є ще й символом єдності українського народу.

Нагадайте про це вашим друзям та близьким за допомогою теплих привітань.

«З Днем державного герба України! Цей символ нерозривно пов'язаний з історією становлення української державності, споконвічним прагненням нації до самовизначення.

Вітаємо всіх земляків із Днем державного герба України і закликаємо шанобливо ставитися до державних символів!"

«Вітаю вас з Днем державного герба України! На шевронах українських бійців, які захищають сьогодні нашу державу від російської агресії, знову, як і сторіччя тому, зображено тризуб.

Це символ держави, яка пройшла довгий і одночасно трагічний шлях, з яким український народ стверджував вікову мрію про державність, соборність та незалежність".

«Вітаю Вас із цим яскравим днем! Будемо гідні нашої історії та тих завдань, які стоять перед Українською Державою сьогодні!».

«Наш герб, наша святиня, має давню і величну історію, він був народжений з споконвічного народного прагнення до свободи та незалежності. Це національний символ, що уособлює тисячолітній зв'язок поколінь — минулого, сьогодення та майбутнього. Давайте вшановувати наші державні символи, наші обереги, за які помирали найкращі сини та дочки української землі!

Слава Україні! Героям Слава!".

Нагадаємо, перед святом до Києва привезли найдавніший український прапор, який зберігся до наших часів.

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