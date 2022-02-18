Лише м’ясо вищого ґатунку і спеції: ветеран АТО налагодив випуск консервів, про які мріяв на війні

підприємець, ветеран АТО Юрій Кріпченко, який брав участь в обороні Луганського аеропорту. — Саме на фронті у мене з’явилася ідея бізнесу, яким зараз займаюся, — виробництво м’ясних консервів. В зоні АТО, коли ми відправлялися на бойові виїзди, часто розпихували по кишенях сухий пайок (консерви в металевих банках). Якщо починався обстріл чи бій і треба було мерщій впасти на землю, перекотитися, нерідко, через ті залізні банки в кишенях, набивали собі синці на тілі і навіть травмувалися. — На війну я потрапив у 2014 році, коли харчування української армії було налагоджене, м’яко кажучи, не кращим чином, — говорить, який брав участь в обороні Луганського аеропорту. — Саме на фронті у мене з’явилася ідея бізнесу, яким зараз займаюся, — виробництво м’ясних консервів. В зоні АТО, коли ми відправлялися на бойові виїзди, часто розпихували по кишенях сухий пайок (консерви в металевих банках). Якщо починався обстріл чи бій і треба було мерщій впасти на землю, перекотитися, нерідко, через ті залізні банки в кишенях, набивали собі синці на тілі і навіть травмувалися. Але це був не єдиний недолік консервів, які тоді постачали у наші військові частини: в так званих м’ясних консервах м’яса майже не було. В бляшанках були закатані товстезні шматки якогось дивного смальцю і на дні трішки м’ясного продукту. Тому, до речі, ми відкривали банки не згори, а саме знизу — щоб поїсти хоч трохи м’яса, яке, як правило, викликало печію. Час від часу волонтери привозили нам американські армійські сухі пайки MRE. Вони виготовляються з якісного м’яса, запаковані у м’який полімер. Так у мене з’явилася ідея створити власний варіант смачних м’ясних консервів.

«Першими дегустаторами стали бійці з мого батальйону»

— Після повернення з війни я практично рік займався вдома на кухні розробкою рецептів консервованих яловичини, свинини та курятини, використовував для цього побутовий автоклав, — розповідає директор фірми FuseFoods — I’mready Юрій Кріпченко. — Часу мав на це багато, бо нас, атовців, тоді мало хто погоджувався приймати на роботу. Вважалося, що через посттравматичний (поствоєнний) синдром ми поводимося не зовсім адекватно.

Родина не дуже вірила, що з моїх кулінарних експериментів вийде щось путяще, але я продовжував працювати.

— До того мали досвід у кухарській справі?

— Розуміюся на ній, адже до війни 18 років працював у ресторанному бізнесі. До того ж мені подобається куховарити, і я дуже тішуся, коли людям до смаку те, що я готую. Мій задум полягав у тому, щоб робити тушкованку виключно з м’яса найвищого гатунку з додаванням спецій. Дуже важливо було знайти оптимальні пропорції вмісту спецій та солі. Адже, якщо додати, скажімо, на пару грамів більше, ніж треба розмарину, тушкованка вийде такою, що не кожний буде її їсти. Я визначив шляхом проб саме ту кількість розмарину, яка робить м’ясо дуже смачним. Цю спецію ми додаємо до яловичини. До свинини — соєвий соус. А до курятини — карі.

Дегустаторами стали рідні, друзі, бійці з мого батальйону та фронтові розвідники.

Юрій Кріпченко пішов на війну в 2014-му, брав участь в обороні Луганського аеропорту

— Щоб налагодити виробництво, вам довелося взяти кредит?

— Ні, хоча необхідної для цього суми я не мав — у мене були тільки власні рецептури і бізнес-план. Взявся за реалізацію проєкту разом з чотирма іншими учасниками АТО. Вдалося знайти інвестора. Він переселенець з Донецьку. За його фінансової підтримки ми розмістили виробництво наших консервів на одному з підприємств Чернігова. М’яке пакування з полімеру ми тоді купували в Молдові. Воно доволі міцне і надійне — витримує навантаження у 150 кілограмів.

До того ж інформація про тушкованку (з чого виготовлена, терміни придатності тощо) нанесена між шарами полімеру, тому точно не зітреться. Ще одна її перевага в тому, що пакування відкривається без ножа.

«Направляємо до 10 відсотків своєї продукції на допомогу тим, хто потребує підтримки»

— На старті нашого бізнесу дехто з друзів казав, що проєкт провалиться, бо не вдасться знайти достатню кількість покупців на нашу продукцію, адже вона виготовляється виключно з м’яса вищого гатунку, — продовжує Юрій Кріпченко. — Зрозуміло, це робить її недешевою. Але, на щастя, споживачі гідно оцінили високу якість наших консервів, і справа пішла вгору.

До речі, як соціально відповідальна фірма, ми направляємо до 10 відсотків своєї продукції на допомогу тим, хто потребує підтримки. Армія зараз забезпечена харчами більш-менш добре, тому підтримуємо передусім родини загиблих на російсько-українській війні, дітей-сиріт.

На жаль, через певний час якість тушкованки, виробництво якої ми розмістили на підприємстві в Чернігові, почала знижуватися, до того ж зривалися строки її постачання замовникам. Це відбувалося не з нашої вини. Стало зрозуміло, що слід створити власне виробництво. І нам знову пощастило знайти інвестора — компанію, яку очолює ветеран АТО Сергій Позняков.

— Викупили цех на якомусь з підприємств?

— Взяли в оренду виробничу будівлю на околиці селища Димер Київської області. Споруда знаходилася в занедбаному стані. Довелося підвести електрику, відновити водопостачання, зробити ремонт приміщень. Встановили обладнання і почали випуск консервів. Причому пакування закуповуємо вже не в Молдові, а українське — в Харкові. Маючи власне виробництво, ми змогли гарантувати якість продукції та вчасну її відправку. Це дуже важливо.

Ми не використовуємо морожене м’ясо — щодня нам привозять свіже охолоджене з боєнь та цехів обвалки. Напряму з фермерами не працюємо, бо вони продають туші, а нам потрібне лише відбірне м’ясо — лопатка та стегно.

Для виготовлення тушкованки з курки філе не підходить — воно надто пісне. Якщо брати його зі шкірою, то вийде, навпаки, занадто жирне. Тому робимо курячі консерви з м’яса гомілки й стегна без шкіри і кісток.

Наші робітники (на виробництві працюють шість людей) перемелюють м’ясо, змішують його зі спеціями і розфасовують у сирому вигляді. Вкрай важливо ідеально запаяти кожний з пакетиків. Після цього в автоклаві під тиском у дві з половиною атмосфери м’ясо готується і стерилізується при температурі 122—125 градусів.

Потім ми маємо пересвідчитися, що консерви вийшли якісними. Для цього кладемо їх на 11—14 днів в окреме приміщення на санітарний відстій. Якщо в пакуванні є хоч мікроскопічний отвір або м’ясо недостатньо стерилізувалося, консерви роздуються і продукцію доведеться викинути. Якість нашої продукції контролює лабораторія Міністерства охорони здоров’я — з кожної партії товару по декілька пакувань береться на аналіз.

Ми починали з виробництва трьох видів тушкованки — з яловичини, свинини та курки. Згодом розширили асортимент: плов з нутом (турецьким горохом) і куркою, гречка з шинкою та грибами, плов з яловичиною по-східному, квасоля з овочами, три види гуляшу (85 процентів м’яса, решта — цибуля і спеції), три види гарніру.

«Споживачі оцінили високу якість наших консервів, і справа пішла», — каже Юрій Кріпченко. Фото автора

— Хто ваші споживачі?

— Спочатку ми орієнтувалися на військових, рибалок, мисливців, туристів. Але виявилося, що наша продукція зацікавила не тільки цих людей.

Поки що у нас невелике виробництво, значна частина технологічних операцій виконується вручну. Але я впевнений, що з часом зможемо придбати автоматичну технологічну лінію, станемо одними з лідерів ринку.

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