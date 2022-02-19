Дружина лідера опозиційної партії ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко увечері у п'ятницю, 18 лютого, покинула територію України.



У супроводі кількох чоловіків, ймовірно, охоронців, Марченко виїхала до Білорусі на автомобілі, повідомляє OBOZREVATEL, посилаючись на власні джерела.



Перетинала державний кордон дружина політика через пропускний пункт у Чернігівській області двома автомобілями «Тойота».

Перед тим, як залишити територію України, машини були ретельно перевірені.

Нагадаємо, стосовно Віктора Медведчука в Україні відкрито кілька кримінальних проваджень. Політика підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. У січні суд вкотре продовжив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Фото Oksana Marchenko, Facebook

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