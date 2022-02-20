На Захара Серповидця наточіть ножі та не лікуйте зуби: традиції та прикмети народного свята 21 лютого

Місяць лютий багатий на православні свята. 21 лютого вшановують пророка Захарія Серповидця. У народі це свято називають Днем Захара Серповидця.

Захарій був одним із дванадцяти малих пророків. Жив за 500 років до Різдва. Уславився своїми пророцтвами. Його пророчі праці несли у собі пророцтва про Спасителя, про життя Месії на землі та його страждання за гріхи людські. Одного разу Захарія розповів, як побачив у видіннях сувій, що піднявся в повітря та своєю формою нагадував серп, після чого його стали величати Серповидцем.

Селяни присвячують цей день перевірці сільськогосподарського інвентарю: займаються ремонтом, мастилом, заміною та налагодженням інструментів. Особлива увага приділяється серпу.

У народі вірили, що пророк Захарій повертається на землю в цей день перевірити стан серпів, чи готові до жнив. Жінки зверталися до святого Захара із проханням дати влітку багатий урожай зернових. Також вірили, що серп — залізний та гострий інвентар — гарна зброя від нечистої сили. Його використовували для відгону злих духів, встромляючи в одвірок двері або перегороджуючи пічне піддувало. Дівчата та хлопці вечір проводили на посиденьках, спілкувалися. День був благополучним для весільних урочистостей та застільного гуляння.

За народним повір'ям, уночі треба показати серп молодому місяцю. Такий обряд підвищує шанси на добрий урожай цього року. Також з цією метою серп окроплюють святою водою з Хрещення. Увечері влаштовуються молодіжні гуляння та посиденьки. День Захара Серповидця вважається сприятливим щодо весіль. Цього дня народні цілителі проводять обряди на зняття пристріту. На це свято не призначають операції. Термінові хірургічні втручання зводять до мінімуму.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то весна буде холодною. Багато інею на гілках дерев говорить про достаток меду цього року. Дим із труби на землю лягає — до снігу. Гуси махають крилами і купаються в снігу — чекай тепла. Якщо собаки сильно збуджені, значить, скоро почнеться завірюха.

Як писали «ФАКТИ», 20 лютого православні християни вшановували пам'ять преподобного Луки Елладського.

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