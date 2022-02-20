«Спочивайте, брати мої»: у мережі розповіли про військових, які загинули на Донбасі 19 лютого

Під час обстрілу на Донбасі 19 лютого загинув капітан Антон Сидоров. Загиблий був родом з Києва. Про це повідомив Telegram-канал Pravda Geraschenko.

«Кілька років тому він зі своїм побратимом розвідником Денисом Парижем виконав пісню „Спочивайте, брати мої“, яку він сам написав. Тепер капітан Антон Сидоров сам назавжди заснув, віддавши своє життя, захищаючи Батьківщину. Без батька — залишилося троє дочок — 10, 6 та 1 рік. Вічна тобі пам'ять Антон…» — йдеться у повідомленні.

У штабі ООС повідомили, що військовослужбовець 30 омбр, капітан Сидоров, загинув близько 7 години ранку біля селища Миронівське у Бахмутському районі Донецької області під час обстрілу.

Обстріл вівся з напрямку Нижнє Лозове у напрямку Мироновського по позиціям ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було зроблено 15 пострілів.

Сидоров, 1987 року народження, був помічником начальника штабу — начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409). Він отримав осколкове поранення в голову, не сумісне із життям.

Також під час обстрілу 19 лютого загинув солдат Денис Кононенко. Загиблий був родом із Вінниці. Йому було 34 роки. Про це повідомив у Facebook голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

У загиблого залишився син.

Як писали «ФАКТИ», 19 лютого під час виступу в Мюнхені на конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський згадав загиблого капітана Сидорова.

Фото з Pixabay

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