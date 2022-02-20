Штрафу за перевищення швидкості можна уникнути: водіям дали важливу пораду

В Україні водії часто перевищують швидкість на дорогах. За це їм доводиться сплачувати немаленькі штрафи. Про те є випадки, коли можна уникнути штрафу.

Так, якщо інспектор звинувачує водія у перевищенні швидкості, необхідно перевірити наявність на приладі «TruCаm» повірочної пломби та свідотства про повірку.

Нещодавно українські суди розглядали справу. Позивач оскаржив призначення йому штрафу за перевищення швидкості. В якості доказу незаконності штрафу він надав фото приладу «TruCаm», на якому була відсутня пломба. Апеляційний суд став на бік водія і вирішив, що штраф було виписано незаконно.

«У разі якщо відбиток повірочного тавра або пломбу пошкоджено чи свідоцтво про повірку втрачено, засіб вимірювальної техніки вважається неповіреним. А як вбачається з наданих Позивачем фото, на зазначеній вимірювальній техніці TruCam №ТС303 відсутня пломба та має ознаки фізичного втручання, у зв`язку з чим колегія суддів дійшла висновку, що зазначений пристрій був неповіреним», — йдеться у рішенні суду.

Як писали «ФАКТИ», у вересні минулого року патрульна поліція в черговий раз збільшила можливості для боротьби з порушниками швидкісних режимів. Запущені в роботу додаткові 10 радарів TruCAM і 21 комплекс автоматичної фіксації правопорушень «КАСКАД».

Фото: patrol.police.gov.ua

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