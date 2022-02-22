У ПФУ назвали категорію працівників, скан-копії трудових книжок яких мають подаватися насамперед

Щоб оформити пенсію, людині за місяць до досягнення пенсійного віку потрібно подати до територіальних органів ПФУ пакет документів, до якого обов'язково входить трудова книжка.

У Пенсійному фонді наполягають на тому, щоб скан-копії трудових книжок майбутніх пенсіонерів підприємства передавали до територіальних органів Фонду заздалегідь, пише «Бухгалтер».

У Фонді оприлюднили проєкт постанови «Про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книг».

У документі йдеться про те, що відомості про трудову діяльність працівника в електронній формі надаються у будь-який період протягом 5 років з дня набрання чинності законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

Насамперед необхідно надавати до Фонду відомості про трудову діяльність осіб, яким до настання пенсійного віку залишилося 2 та менше років, а також про трудову діяльність за період до 1 липня 2000 року.

При цьому уточнюється, що потрібно сканувати лише сторінки трудової книжки, в які внесені записи.

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