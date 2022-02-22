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Суспільство та люди

У ПФУ назвали категорію працівників, скан-копії трудових книжок яких мають подаватися насамперед

14:58 22 лютого 2022
трудові

Щоб оформити пенсію, людині за місяць до досягнення пенсійного віку потрібно подати до територіальних органів ПФУ пакет документів, до якого обов'язково входить трудова книжка.

У Пенсійному фонді наполягають на тому, щоб скан-копії трудових книжок майбутніх пенсіонерів підприємства передавали до територіальних органів Фонду заздалегідь, пише «Бухгалтер».

У Фонді оприлюднили проєкт постанови «Про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книг».

У документі йдеться про те, що відомості про трудову діяльність працівника в електронній формі надаються у будь-який період протягом 5 років з дня набрання чинності законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

Насамперед необхідно надавати до Фонду відомості про трудову діяльність осіб, яким до настання пенсійного віку залишилося 2 та менше років, а також про трудову діяльність за період до 1 липня 2000 року.

При цьому уточнюється, що потрібно сканувати лише сторінки трудової книжки, в які внесені записи.

Нагадаємо, в уряді заявили, що російська агресія не вплине на проведення березневої індексації пенсій.

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