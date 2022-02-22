Чому потрібно класти гроші на кухонний стіл: прикмети та заборони 23 лютого

23 лютого Православна церква відзначає день преподобного чудотворця Прохора Печерського та священномученика Харлампія, святого єпископа Магнезійського. В народі цей день називали Прохора Весновія або Прохора-зимооха.

Чудотворець Прохор у Києво-Печерському монастирі заслужив прізвисько «лебідника», оскільки бувало, що відмовлявся навіть від хліба, а їв лише коржі з лободи. Тому, за традицією, в день Прохора не влаштовували бенкетів.

Багато звичаїв у день Прохора пов'язані з грошима. Вважалося поганою прикметою давати у борг. Натомість забуті гроші на столі, навпаки, вважалися, добрим знаком, гарантією майбутнього достатку. Тому зранку господар чи господиня нібито випадково могли залишити монетки на кухонному столі, щоб у домі гроші не переводилися.

У священномученика Харлампія просили захисту від раптової смерті. Тяжкохворі прохали святого допомогти затриматися на цьому світі, щоб встигнути покаятися у гріхах і отримати прощення.

У день Прохора і Харлампія не вдягали нічого чорного і не починали прибирання в будинку, щоб випадково не вимести свою удачу.

Вважалося, що на Прохора Весновія зима починає відступати, дні стають теплими, сильних нічних морозів можна більше не боятися. Якщо ні вдень, ні вночі не було снігу та дощу, то березень буде теплим. Якщо ж на Прохора ще лежав сніг, його активно витоптували, щоб прискорити прихід весни.

Фото wikipedia.org

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