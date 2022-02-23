Великий піст та сім важливих свят для православних: церковний календар на березень

У календарі Православної церкви на березень є кілька важливих свят, як, наприклад, віднайдення глави Іоанна Предтечі (9 березня) та Святих 40 мучеників Севастійських (22 березня). Також багато хто готується до веселого святкування Масляної, щоб потім перейти до суворих обмежень, що накладаються Великим постом.

Церковний календар на березень

1 березня — святих 12 мучеників Памфіла, Феодула, Юліана, Валента, Павла, Порфирія, Селевкія, Самуїла, Іллі, Данила, Єремії, Ісаї.

2 березня — преподобного Феодора Мовчазного, чудотворця Печерського.

3 березня — преподобного Косми Яхромського;

4 березня — Філімона, Архіпа та Апфії, учнів святого апостола Павла;

5 березня — благовірного князя Ярослава Мудрого, преподобного Агафона Печерського;

6 березня — преподобного Тимофія пустельника. Прощена неділя.

7 березня — преподобного Афанасія сповідника, початок Великого посту, Чистий понеділок.

8 березня — священномученика Полікарпа, преподобного Олександра;

9 березня — перше і друге выднайдення глави Іоанна Предтечі;

10 березня — святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського;

11 березня — святителя Порфирія, архієпископа Газського;

12 березня — преподобного Прокопія Декаполіта, Преподобного Тита, пресвітера Печерського;

13 березня — Урочистість Православ'я, преподобних дружин Марини, Кіри та Домніки;

14 березня — преподобномучениці Євдокії;

15 березня — священномученика Феодота Кірінейського;

16 березня — преподобної Піами діви;

17 березня — преподобного Герасима;

18 березня — мученика Конона Ісаврійського

19 березня — Вселенська батьківська субота;

20 березня — священномучеників Василя, Єфрема, Капітона, Євгена, Еферія, Єлпідія та Агафодора;

21 березня — преподобного Феофілакта сповідника;

22 березня — Сорока мучеників Севастійських;

23 березня — мученика Кодрата;

24 березня — святителя Софронія, патріарха Єрусалимського;

25 березня — преподобного Феофана сповідника;

26 березня — мученика Олександра, Вселенська батьківська субота;

27 березня — преподобного Венедикта Нурсійського;

28 березня — святого мученика Агапія;

29 березня — священномучеників Трохима і Фала;

30 березня — преподобного Олексія, людини Божої.

31 березня — святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.

Пісні дні. 7 березня у Чистий понеділок починається Великий піст. Він триватиме до 23 квітня. Перший тиждень віруючі дотримуються дуже суворих обмежень у їжі. Надалі слідують правилу, що у понеділок, середу та п'ятницю не подається гаряча їжа і не вживається олія.

У березні випадають дві батьківські суботи — дні особливого поминання померлих. Замовити заупокійну літургію можна буде 19 березня та 26 березня.

Фото pomisna.info

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