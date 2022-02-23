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Суспільство та люди

Чим укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації: рекомендації МОЗ

14:12 23 лютого 2022
Аптечка

У МОЗ, де назвали фейковим документ про нібито початок евакуації лікарень з Києва та низки інших міст, дали поради громадянам щодо формування аптечки на випадок надзвичайних ситуацій.

«У будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватися — одна з ланок такої готовності. МОЗ рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи військового характеру», — йдеться у повідомленні.

МОЗ дав поради щодо формування аптечки з розрахунку на чотирьох.

Дані МОЗ

Дані МОЗ

Дані МОЗ

Дані МОЗ

Нагадаємо, що РНБО просить Верховну Раду запровадити на всій території країни режим надзвичайного стану.

Фото Pixabay

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