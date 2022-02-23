Фестиваль сучасної та класичної музики й виставка «Малюй. Люби. Молись»: куди піти у Києві у вихідні
У Національній опері імені Тараса Шевченка:
24 лютого — балет «Баядерка»,
25 лютого — опера «Норма»,
26 лютого — балет «Снігова королева»,
27 лютого — опера «Севільський цирульник»,
1 березня — балет «Раймонда»,
2 березня — опера «Фауст».
Початок: 19:00.
Адреса: вул. Володимирська, 50.
Ціна: від 100 грн.
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У Національній музичній академії імені П. І. Чайковського проходить Другий фестиваль сучасної та класичної музики. 24, 25, 26 лютого о 18:00 — концерти; 27 лютого о 19:00 — закриття фестивалю.
Адреса: вул. Архітектора Городецького, 1—3/11.
Вхід вільний.
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24 лютого о 18:00 в Музеї історії Києва відбудеться відкриття виставки Тетяни Русецької «Малюй. Люби. Молись». 26 лютого о 15.00 — лекція «Василь Стус і шістдесятники».
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7.
Вартість: 100 грн.
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До 10 березня в галереї мистецтв «Лавра» проходить виставка Марини Скугарєвої та Анастасії Подерв’янської «Домашні роботи». Художниці поєднують у своїй практиці різні техніки — живопис, графіку, вишивку.
Адреса: пров. Лаврський, 9.
Вхід вільний.
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До 3 березня в Національному музеї «Київська картинна галерея» можна відвідати виставку «Життя у час змін. Українська художня фотографія».
Адреса: вул. Терещенківська, 9.
Вартість: 60—120 грн.
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До 6 березня в Галереї Vakulenko Art Consulting триває виставка гравюр Михайла Хіміча «Мій Ікіґай». У своїх роботах митець передав етику японського народу: честь, гідність, повагу до старших.
Адреса: вул. Костьольна, 8.
Вхід вільний.
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До 15 березня в LAVRA STUDIO діє персональна фотовиставка Олега Андроса «Потойбіччя на доторк».
Адреса: вул. Дегтярівська, 5, Мала опера.
Вхід вільний.
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До 31 березня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва проходить виставка «Українська хустка. Філософія привабливості».
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 29.
Вартість: 30—60 грн.
Нагадаємо, в Музеї історії Києва триває виставка радянського пропагандистського мистецтва «Червоний шум», у рамках якої доктор філософії Олеся Ісаюк представила дослідження «Совєтські анекдоти».
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Фото: knmau.com.ua15
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