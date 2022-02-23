Фестиваль сучасної та класичної музики й виставка «Малюй. Люби. Молись»: куди піти у Києві у вихідні

У Національній опері імені Тараса Шевченка:

24 лютого — балет «Баядерка»,

25 лютого — опера «Норма»,

26 лютого — балет «Снігова королева»,

27 лютого — опера «Севільський цирульник»,

1 березня — балет «Раймонда»,

2 березня — опера «Фауст».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 100 грн.

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У Національній музичній академії імені П. І. Чайковського проходить Другий фестиваль сучасної та класичної музики. 24, 25, 26 лютого о 18:00 — концерти; 27 лютого о 19:00 — закриття фестивалю.

Адреса: вул. Архітектора Городецького, 1—3/11.

Вхід вільний.

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24 лютого о 18:00 в Музеї історії Києва відбудеться відкриття виставки Тетяни Русецької «Малюй. Люби. Молись». 26 лютого о 15.00 — лекція «Василь Стус і шістдесятники».

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7.

Вартість: 100 грн.

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До 10 березня в галереї мистецтв «Лавра» проходить виставка Марини Скугарєвої та Анастасії Подерв’янської «Домашні роботи». Художниці поєднують у своїй практиці різні техніки — живопис, графіку, вишивку.

Адреса: пров. Лаврський, 9.

Вхід вільний.

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До 3 березня в Національному музеї «Київська картинна галерея» можна відвідати виставку «Життя у час змін. Українська художня фотографія».

Адреса: вул. Терещенківська, 9.

Вартість: 60—120 грн.

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До 6 березня в Галереї Vakulenko Art Consulting триває виставка гравюр Михайла Хіміча «Мій Ікіґай». У своїх роботах митець передав етику японського народу: честь, гідність, повагу до старших.

Адреса: вул. Костьольна, 8.

Вхід вільний.

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До 15 березня в LAVRA STUDIO діє персональна фотовиставка Олега Андроса «Потойбіччя на доторк».

Адреса: вул. Дегтярівська, 5, Мала опера.

Вхід вільний.

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До 31 березня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва проходить виставка «Українська хустка. Філософія привабливості».

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 29.

Вартість: 30—60 грн.

Нагадаємо, в Музеї історії Києва триває виставка радянського пропагандистського мистецтва «Червоний шум», у рамках якої доктор філософії Олеся Ісаюк представила дослідження «Совєтські анекдоти».

Фото: knmau.com.ua

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