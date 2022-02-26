Життя триває: у київському метро, яке стало бомбосховищем, прийняли пологи (фото)

У Києві після початку російської військової агресії станції метро на червоній гілці стали бомбосховищами. Населення під час оголошення повітряної тривоги містом евакуювалося в підземку. Туди ж спускалися персонал та пацієнти розташованих поруч медустанов. Увечері 25 лютого у метро прийняли пологи. Про це повідомила колишня депутатка Ганна Гопко.

«Мія народилася в притулку цієї ночі у стресовій обстановці — під час бомбардування Києва. Мама щаслива після важких пологів», — написала ексдепутатка.

Користувачі соцмереж бачать у тому, що сталося, добрий знак.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російські сили намагалися атакувати військову частину у Києві біля станції метро «Берестейська». Атаку було відбито, знищено бойову техніку загарбників.

На випадок авіаудару в Києві приготовлено 4,5 тисячі об'єктів, які можна використовувати як укриття. Це підвали, напівпідвали, поглиблені станції метрополітену, підземні паркінги та підземні переходи. Про це детально в статті «Від бомбардування у Києві можна сховатися навіть у підземному переході».

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