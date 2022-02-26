У Вінниці розгортають шпиталь для поранених зі всієї країни: яка допомога необхідна

Шпиталь для поранених зі всієї країни діятиме у Вінниці на базі університетської клініки обласного центру. Колись це було приміщення залізничної лікарні на проспекті М. Коцюбинського.

«Тут прийматимуть поранених бійців з усієї України. Шпиталю потрібні ліки та витратні матеріали», — повідомляють вінничани у соцмережі.

А тим часом троє військовослужбовців, яких вранці 25 лютого обстріляли на території частини в Калинівці, почуваються добре. Їхній стан стабільний, одного вже виписали з лікарні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під Вінницею, неподалік села Бохоники, українські військовослужбовці збили гелікоптер військових РФ.

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