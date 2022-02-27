Ольга Сумська повідомила про трагедію у сім'ї

Народна артистка України, актриса Ольга Сумська поділилася зі своїми передплатниками у Instagram сумною новиною — пішла з життя її мама, актриса Ганна Іванівна Опанасенко-Сумська.

«Біда не приходить одна… Сьогодні вночі не стало нашої матусі, Ганни Іванівни Сумської… Пекельний біль… Душа розривається», — зізналася авторка посту.

Ганна Іванівна Опанасенко-Сумська була заслуженою артисткою УРСР. Вона працювала у різних театрах і зіграла загалом понад 150 ролей. У жовтні 2022 року їй мало виповнитися 89 років.

Нагадаємо, раніше в Москві від коронавірусу помер 90-річний радянський і російський актор Геннадій Юхтін, відомий за фільмами 50-х і 60-х років «Весна на Зарічній вулиці», «Справа Румянцева», «Чужа рідня», «Невловимі месники» та «Брати Карамазови».

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