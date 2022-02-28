Нелюди: російські окупанти спалили в Іванкові унікальні картини Марії Примаченко

Внаслідок ворожої атаки ворога в Іванкові на Київщині згорів місцевий історико-краєзнавчий музей, в якому зберігалися роботи знаменитої української художниці Марії Приймаченко. Про це повідомляють кілька джерел.

«У містечку Іванків згорів історико-краєзнавчий музей. Знищені унікальні твори Марії Примаченко. Су*і московитські, своєї культури не маєте, а те, що маєте, не цінуйте, і чуже знищуйте. Хоча, що дивуватися, у вас руйнація в крові, вся ваша історія це історія пограбування та терору», — пише збирачка української старовини та мистецтва, дослідниця Устина Стефанчук.

«Московити вбивають не лише українців, вони вбивають нашу мову та нашу культуру. Не пробачимо», — пише у Facebbok Андрій Парубій.

Нагадаємо, Іванків зазнав масштабних руйнувань внаслідок атаки російської армії.

Вороги також знищили кінотеатр у Чернігові, який пережив Другу світову. У цьому напрямку ЗСУ знищили 20 ворожих танків.

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