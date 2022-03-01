Поки наші хоробрі воїни та безстрашні цивільні дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху. «Укравтодор» розробив новий знак «Окупантам рух заборонено», на якому зображена перекреслена голова Путіна, і почав його встановлення на дорогах.

— Знак вказує ворогу: «Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть». Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах, — повідомили в «Укравтодорі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на вулицях українських міст та на трасах з’явилися білборди із закликами до окупантів забиратися геть. На плакатах — різноманітні інтерпретації слів прикордонників з острову Зміїний: «Руський корабель, йди нах#й!».



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