«Перекреслена голова Путіна» — в Україні з’явився новий дорожній знак
Поки наші хоробрі воїни та безстрашні цивільні дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху. «Укравтодор» розробив новий знак «Окупантам рух заборонено», на якому зображена перекреслена голова Путіна, і почав його встановлення на дорогах.
— Знак вказує ворогу: «Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть». Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах, — повідомили в «Укравтодорі».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на вулицях українських міст та на трасах з’явилися білборди із закликами до окупантів забиратися геть. На плакатах — різноманітні інтерпретації слів прикордонників з острову Зміїний: «Руський корабель, йди нах#й!».
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