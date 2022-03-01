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Суспільство та люди

В УЗ закликали не кидати своїх домашніх тварин при евакуації

14:27 1 березня 2022
кошеня

«Укрзалізниця» просить громадян України, які вимушені евакуюватися зі своїх міст, не кидати домашніх тварин, а брати їх із собою.

«Спираючись на гуманістичні принципи, намагаємось врятувати всіх — не тільки мешканців міст, але й їхніх хатніх улюбленців, — зазначається у повідомленні УЗ. — Ми залюбки візьмемо на борт містян разом з котами чи собаками, і доставимо в безпечне місце».

Для перевезення тварин пасажирам потрібно мати з собою документи (ветеринарний паспорт), та потурбуватись про те, щоб тварина була в переносці.

«Просимо інших пасажирів поставитись із розумінням: бо в ці непрості часи наша людяність визначається зокрема за тим, як ми ставимось до тварин», — наголосили в «Укрзалізниці» та додали, що за останні дні евакуювали більше 11 тисяч тварин.

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