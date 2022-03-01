Одразу після вінчання молодята з Києва записались добровольцями тероборони

Щойно російські окупанти влаштували повномасштабне вторгнення в Україну, киянка Ярина Ар’єва та її коханий — 21-річний львів’янин Святослав Фурсін, повінчались. А замість медового місяця приєднались до Київської територіальної оборони. Кажуть, зробили це принципово, аби воювати не лише за рідну державу, а й один за одного.

«Наша історія знайомства дивовижна! - зізналась „ФАКТАМ“ Ярина Ар'єва. - Почалось все в жовтні 2019 року в столиці на мітингу проти „формули Штайнмаєра“. Ми зі Святославом зустрілися поглядами й заговорили один до одного. З'ясувалося, що його маму теж звати Ярина. Зустрічатись почали через місяць. 23 лютого минулого року Святослав зробив мені пропозицію. Почали готуватись до весілля. Спочатку планували 8 травня 2022 року, але потім перенесли на два дні раніше, 6 травня — на святого Юрія. Вже й ресторан замовили… Але війна, як бачите, розпорядилась інакше».

За словами співрозмовниці, 24 лютого, коли російська армія напала на Україну, вони з коханим вирішили одружитись того ж дня і захищати державу від ворога вже як родина.

«Ми хотіли таким чином скріпити свій союз і дати один одному відчуття, що потрібно боротись заради один одного і вижити. Знайомий священик погодився нас повінчати без державного шлюбу. Організація зайняла кілька годин. Замість сукні я одягнула народний стрій та віночок, а у чоловіка була вишиванка. А ось обручки не змогли вже знайти, магазини всі закрили. Довелось брати наші мідні з заручин. Свідками стали наш друг й чоловікова сестричка Соломія. Вінчались ми у Трьохсвятительському храмі, що на дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря».

На вході до храму молодій парі воркували голуби, а на виході їх зустріли сирени… Того ж вечора Ярина та Святослав вирушили на Оболонь, аби приєднатись до територіальної оборони.

«Чоловіку дали зброю і доручили виконувати бойові завдання. А я допомагаю на кухні, прибираю, роблю все, що можу. Ось два дні чекала коханого з завдання, то сильно нервувала, адже зв’язку не було з ним. Але скаржитись нема чого, це війна, і ми повинні перемогти. І коли то станеться, влаштуємо велике українське весілля на березі Дніпра. Наш перший тост буде за Україну та її армію!»

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у тероборону записалися чемпіон світу боксер Усик, а також відомі українці Юрій Ткач, Ахтем Сеітаблаєв, Андрій Федінчик та Олег Сенцов.

Крім того, до лав тероборони вступили Тарас Тополя разом із музикантами гурту АНТИТІЛА, а також Андрій Хливнюк та гурт «Бумбокс».

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