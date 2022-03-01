«Народ, який стоїть на колінах перед Героями, не стане на коліна перед окупантом!» — у Рівному попрощались із загиблим в бою під Києвом ветераном АТО

В боях за Україну гинуть найкращі.

1 березня у Рівному на Майдані Незалежності попрощались з Тарасом Козлишиним. Він загинув в ніч на 27 лютого під Києвом в бою з російськими окупантами. Йому був 41 рік. Без батька залишились троє неповнолітніх дітей. Герой був одним із польових командирів Добровольчого батальйону ОУН й мав позивний Карай. Вперше пішов воювати на схід у 2015 році, тричі отримав поранення, але ніколи не скаржився, що болить…

«Важко говорити, що Герої не вмирають, коли ховаєш щирого патріота батьківщини, люблячого батька та чоловіка, який міг би так багато зробити для світлого майбутнього нашої країни! Герої вмирають, віддаючи своє життя за ближніх своїх, в боях за правду та незалежність нашої країни. Тарас Козлишин поїхав, щоб боронити свою столицю від путінських загарбників і в бою віддав за свою державу життя, — написав у Facebook про втрату міський голова Рівного Олександр Третяк. — Як сказати дітям, що вони не обіймуть тата?! Як говорити дружині, що вона більше не почує голос коханого?! Не пробачимо… Народ, який стоїть на колінах перед Героями, не стане на коліна перед окупантом! Ми сильні, бо Господь з нами! Вічна та світла пам'ять захиснику та Герою України!»

Після церемонії прощання Тараса Козлишина поховали на кладовищі «Молодіжне». На жаль, це не остання втрата на Рівненщині. 1 березня оголосили Днем жалоби через загибель Віталія Теслюка та Андрія Боровця з Дубенського району.

Фото зі сторінки Олександра Третяка у Facebook

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