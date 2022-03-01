Баптистська церква допомагає біженцям і відправляє продукти в постраждалі від бомбардувань міста

У Чернівцях волонтери поставили на потік комплектацію продуктових наборів для біженців. Коробки з гуманітарною допомогою для біженців скомплектували волонтери благодійної організації «Місія Євразія» спільно з церквою всеукраїнського об'єднання християн-баптистів. На прикордонних переходах хлопці та дівчата підходять до автомобілів та пропонують прийняти важкі коробки з продуктами та засобами першої необхідності.

— Великі благодійні фонди не залишать осторонь Україну, — упевнений представник міжнародної благодійної організації «Місія Євразія» Андрій Максименко. — Біженців без уваги та допомоги не залишать — це точно.

Щодо діяльності своєї організації, то, за словами Андрія, вона вже багато років веде гуманітарні проєкти.

— З 2014 року значні обсяги гуманітарної та духовно-психологічної допомоги отримали мешканці Донбасу, переселенці та біженці. Зараз, в умовах російської агресії, така допомога необхідна багатьом, — зазначив Андрій Максименко.

За його словами, нині у Чернівцях, у будинку молитви євангельських християн-баптистів, волонтери пакують коробки, у яких харчові продукти та засоби гігієни, інші предмети першої необхідності. Вага однієї такої упаковки — близько 17 кілограмів. Їх роздають людям, які чекають на свою чергу на проходження кордону, а також біженцям, які знайшли притулок у населених пунктах області.

— Зараз аналогічний проєкт запускається у Луцьку, — уточнив Андрій Максименко. — Будемо відправляти автобус із продуктами в Коростень Житомирської області — регіон постраждав від ворожих бомбардувань.

За минулу добу, за офіційними даними, західний кордон України перетнули 120 тисяч людей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Українська греко-католицька церква надає притулок людям, які тікають від війни з Росією. Біженців розселяють у Тернопільській, Волинській, Львівській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Фото: vot-tak.tv

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