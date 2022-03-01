29.21 / 31.30 32.92 / 35.19
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Баптистська церква допомагає біженцям і відправляє продукти в постраждалі від бомбардувань міста

20:49 1 березня 2022
біженці
Віктор Конєв, спеціально для «ФАКТІВ»

У Чернівцях волонтери поставили на потік комплектацію продуктових наборів для біженців. Коробки з гуманітарною допомогою для біженців скомплектували волонтери благодійної організації «Місія Євразія» спільно з церквою всеукраїнського об'єднання християн-баптистів. На прикордонних переходах хлопці та дівчата підходять до автомобілів та пропонують прийняти важкі коробки з продуктами та засобами першої необхідності.

— Великі благодійні фонди не залишать осторонь Україну, — упевнений представник міжнародної благодійної організації «Місія Євразія» Андрій Максименко. — Біженців без уваги та допомоги не залишать — це точно.

Щодо діяльності своєї організації, то, за словами Андрія, вона вже багато років веде гуманітарні проєкти.

— З 2014 року значні обсяги гуманітарної та духовно-психологічної допомоги отримали мешканці Донбасу, переселенці та біженці. Зараз, в умовах російської агресії, така допомога необхідна багатьом, — зазначив Андрій Максименко.

За його словами, нині у Чернівцях, у будинку молитви євангельських християн-баптистів, волонтери пакують коробки, у яких харчові продукти та засоби гігієни, інші предмети першої необхідності. Вага однієї такої упаковки — близько 17 кілограмів. Їх роздають людям, які чекають на свою чергу на проходження кордону, а також біженцям, які знайшли притулок у населених пунктах області.

— Зараз аналогічний проєкт запускається у Луцьку, — уточнив Андрій Максименко. — Будемо відправляти автобус із продуктами в Коростень Житомирської області — регіон постраждав від ворожих бомбардувань.

За минулу добу, за офіційними даними, західний кордон України перетнули 120 тисяч людей.

Читайте також: Які країни приймають українських біженців і що важливо знати, перетинаючи кордон

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Українська греко-католицька церква надає притулок людям, які тікають від війни з Росією. Біженців розселяють у Тернопільській, Волинській, Львівській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Фото: vot-tak.tv

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Примара Києва» знищив 21-й ворожий літак

«Примара Києва» знищив 21-й ворожий літак

Термобаричний боєприпас

Ворог скинув на Охтирку під Сумами заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби, — мер міста

Загинув у черзі за їжею: головорізи Путіна безжально вбили у Харкові молодого студента з Індії

Загинув у черзі за їжею: головорізи Путіна безжально вбили у Харкові молодого студента з Індії

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.