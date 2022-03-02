Як захистити психіку дитини в умовах війни: поради психолога

Війна — непросте випробування як для дорослих, так і для дітей. Звуки сирени та бомбосховища стали для них новими реаліями життя. Про те, як захистити психіку дітей в умовах війни, «ФАКТАМ» розповіла український кризовий психолог Галина Алексєєнко, яка раніше дала поради для дорослих.

«Улюблена іграшка для дитини як оберіг»

— Галино, багато хто з мам, спускаючись з дітьми в бомбосховища, чують: «Мамочко, мені страшно!» Часто малюки, яким доводиться ночувати у підвалі замість теплого домашнього ліжка, плачуть. Як їх заспокоювати?

— Коли дитина реагує емоційно, це краще, ніж якби вона замкнулася, перестала їсти і спати. Якщо малюк каже, що йому страшно, треба обійняти його та сказати: «Я з тобою. Все буде добре. Зараз ми поп'ємо чайку, з'їмо цукерки. Хочеш: поліпимо чи помалюємо?»

Щоб не травмувати психіку маленької дитини, вирушаючи до бомбосховища, можна сказати їй: «Зараз буде сильний вітер. Щоб не вибило шибки, ми підемо в укриття». Так каже, наприклад, чотирирічному синові мій колега. Не варто дитину лякати. Або, наприклад, говорити: «Війна! А ти як поводишься?» Навпаки, її треба якось відволікти, чимось зайняти — наприклад, почитати з нею чи пограти.

— Одна знайома написала у Facebook про те, що дві її малолітні доньки грають у війну. Будують із подушок для ляльок бомбосховища, імітують звук сирени.

— Таким чином вони по-своєму, по-дитячому осмислюють дійсність, «відігрують» почуття.

— Діти беруть із собою у бомбосховища та евакуацію улюблені іграшки. Наскільки вони важливі для дитини у складних реаліях життя?

— Це дуже важливе питання. Улюблені іграшки дуже підтримують дитину. Вони ніби пов'язують її з тим спокійним мирним часом, який був до війни. Вони є частиною її душі. Улюблена іграшка для дитини як оберіг. І для дорослих дуже корисно подумки переноситися у найкращі моменти свого життя — наприклад, згадувати відпочинок на морі чи подорож. До речі, ще про іграшки: вони можуть допомогти малюкові впоратися зі страхами. Якщо дитина плаче, скажіть їй: «Ведмедик і зайчик бояться. Допоможи їм!» І ви побачите, як увага малюка перейде.

«Маленькій дитині вкладіть у куртку записку з усіма відомостями про неї та телефонами родичів, яким можна зателефонувати у разі форс-мажорних обставин»

— Які страхи зараз мають діти?

— Страх смерті, втрати, невизначеності. Фактично ті ж, що й у дорослих, але неусвідомлені. Щоб допомогти дитині впоратися з ними, потрібно акцентувати увагу дитини на життєствердних моментах: «На даний момент ми живі. Зараз ми займемося тим, що ти любиш — малюватимемо». Хобі рятують у цей складний час й психіку дорослих. Це може бути все, що завгодно: рукоділля, спілкування з друзями, улюблені серіали… Облаштуйте дитині життя за віком. Попри війну, життя продовжується. Дитині треба розвиватися, читати, писати, рахувати. Хваліть її, кажіть їй добрі слова. Робіть з дитиною щось разом: випікайте її улюблене печиво чи смачні пиріжки, грайте в якісь ігри. Це дуже важливо — зберегти своїм дітям здорову психіку. Потрібно пам'ятати, що травми психіки часто не проходять просто так. Вони загрожують посттравматичним синдромом.

— Що це таке?

— Посттравматичний синдром проявляється в тому, що травмуючого фактора вже немає, а людина продовжує жити, як і за його наявності. Це стресовий розлад, який залишає слід на багато років.

— На війні може статися найстрашніше. Чи батьки мають подумати, що буде з дитиною у разі їх загибелі?

— Маленькій дитині вкладіть у куртку записку з усіма відомостями про неї та телефонами родичів та друзів, яким можна зателефонувати у разі форс-мажорних обставин. Звичайно, самому малюкові говорити про це не треба.

— Дуже важлива порада, хоч, звичайно, не дай Бог цього нікому. З якого віку дітям можна дивитись по телевізору новини, пов'язані з війною?

— Думаю, дошкільнятам та молодшим школярам дивитися їх не варто. Причина та сама — не травмувати їхню психіку.

— Багато мам кажуть, що їхні діти бояться звуку сирени та одразу починають плакати. Як заспокоїти дитину?

— Дуже важливе вміння дорослих впоратися з собою. Спокійно скажіть дитині: «Нам пора», — і спускайтеся в бомбосховище. Важливо зберігати спокій, не істерити, не казати: мовляв, який жах, зараз ми всі помремо. Потрібно розуміти, що дитині у такі моменти ще важче, ніж дорослим. Адже вона зчитує емоційний стан дорослих. Дуже важливо, щоб спокій зберігали не лише батьки, а й бабусі, дідусі та інші члени сім'ї.

Галина Алексєєнко: «Якщо малюк каже, що йому страшно, треба обійняти його та сказати: «Я з тобою. Все буде добре"

— Як бути сьогодні з дитячими днями народження?

— Звичайно, треба привітати дитину, за можливості влаштувати чаювання з солодощами у родинному колі. Не позбавляйте дитину цього в жодному разі. Життя триває… Дорослі мають забезпечити дитині почуття захищеності. Це важливо завжди, а сьогодні особливо.

Фото з альбому Галини Алексєєнко

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