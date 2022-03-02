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Суспільство та люди

Жінки народжують у підвалах: вражаючі фото з київського пологового будинку

20:21 2 березня 2022
Жінки у підвалі столичного пологового будинку 5

Ресурс dtp.kiev.ua опублікував вражаючі фото зі столичного пологового будинку № 5, де жінки через постійні ракетні обстріли, які здійснюються російською армією, змушені народжувати дітей у підвалах.

«Стрес, страх і жах — ось з такими емоціями зараз з'являється нове життя. Замість радості та свята — страх за життя діток, які не бачили ще цей світ і не встигли завинити! — написав в Instargam акушер-гінеколог Київського пологового будинку № 5 Владислав Берестовий. — Ми змушені працювати за дуже екстремальних умов. В умовах небезпеки, що будь-якої миті буде завдано удару. Ви можете побачити на фото де наші жінки та новонароджені змушені перебувати. Замість теплих затишних палат — укриття. Але ми вистоїмо!»

Варто зазначити, що російська армія навмисне бомбардує лікарні, станції переливання крові та пологові будинки. 1 березня російський снаряд влучив у приватний пологовий будинок «Адоніс» у селі Бузова Київської області. Людей встигли евакуювати. А 2 березня розбомбили пологовий будинок у Житомирі. Після потужного удару від будівлі залишилися руїни.

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