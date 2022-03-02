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Суспільство та люди

Українських біженців перевозитимуть до Молдови двічі на день

20:40 2 березня 2022
біженців доставляють до Молдови

Молдавська залізниця надала поїзд з 11 вагонами для перевезення понад 1200 біженців з України, які в'їхали через КПП «Атаки — Могилів-Подільський» (Вінницька область). Потяг прибуде сьогодні, 2 березня, близько 21:30 на станцію Могилів-Подільський і прямуватиме до міста Унгени та інших — Кишинева та Яси. Про це повідомляє «Залізниця Молдови».

А вже від завтра поїзд виконуватиме евакуаційні рейси до Молдови з території України на регулярній основі та курсуватиме двічі на день зі станції Могилів-Подільський до Яси. Точний розклад обіцяють озвучити дещо пізніше. Поїздна бригада забезпечить пасажирів водою, гарячими напоями та іншими предметами першої потреби.

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