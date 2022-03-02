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Суспільство та люди

Українці непереможні: багатодітна мати-одиначка з Вінниччини передає для наших бійців вгодовану свиню

21:24 2 березня 2022
боєць

У селі Бережани Калинівської ОТГ мати-одиначка, яка виховує трьох дітей, звернулась до старости села, щоб віддати для захисників вгодовану свиню, бо хоче допомогти військовим, а статків не має… Про це розповів виконувач обов’язків старости села Сергій Тишко.

— Наш народ гідно проходить таке випробовування, як війна, та робить такі вчинки, які не можна сприймати без сліз. Один із таких випадків стався у Бережанах, — розповів Сергій Тишко. — До старостинського округу звернулася мати-одиначка, яка виховує трьох дітей. Сім’я не має великих статків, але у цю важку для країни годину жінка запропонувала передати для харчування військових свиню. Мені самому на очі набігли сльози, кажу: «Зачекай, а що ж твоїм дітям залишиться?» А вона, мовляв, і дітям буде, і хлопцям хочу допомогти. Попрохав, щоб зачекала, поки що ми маємо продукти для наших бійців, а далі покаже час. Слава українцям, які словом і ділом підтверджують свою відданість Україні! Наші люди непереможні. Кожен допомагає, хто чим може. Перемога за нами!

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, від окупантів було звільнено селище Макарів Київської області, а під Харковом українські війська розбили елітний підрозділ армії РФ.

Фото з соцмереж

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