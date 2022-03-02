Що робити, якщо виникла загроза обвалу вашої багатоповерхівки: поради МОЗ України

Російські окупанти, попри заяви про те, що вони не будуть стріляти по цивільнім об’єктам, завдають ракетних і артилерійських ударів по житловим і громадським будинкам в багатьох містах і селах нашої країни, вбиваючи мирних людей, в тому числі дітей. Тому під загрозою влучання бомб, ракет, снарядів, мін опинилися оселі мільйонів українців. Міністерство охорони здоров’я України розмістило на своїй фейсбук-сторінці поради про те, що слід робити в разі виникнення небезпека обвалу дому.

Якщо ви знаходитесь в будинку та відчули, що вона починає деформуватися:

Якомога швидше тікайте. Біжіть тільки сходами, ні в якому разі не використовуйте ліфт;

Коли вдалось вибігти на вулицю — відбіжіть від будинку подалі. Зупиніть людей, які намагаються вистрибнути з вікон вище 3-го поверху.

Якщо не можете залишити будівлю:

Сховайтеся в отворі дверей, у кутку під столом, у місця під балками та каркасами;

Відійдіть якомога далі від вікон, не виходьте на балкон, лоджію;

Якщо є можливість, перекрийте газ, воду, електрику.

Якщо трапився завал — не панікуйте, покличте на допомогу і дочекайтесь, поки вас звільнять. Якщо ніхто не чує:

Спробуйте вивільнити руки і ноги;

Якщо вас завалило легкими предметами, спробуйте обережно розібрати завал. Стежте, щоб не зачепити те, на чому тримається завал;

Якщо предмети дуже важкі, не витрачайте сил марно, терпляче кличте на допомогу кілька годин;

Якщо все ще ніхто не прийшов на допомогу, спробуйте обережно розібрати завал самостійно;

У разі, якщо вдалось звільнитись, огляньте себе. За необхідності надайте першу необхідну допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану руку/ногу.

Пильнуйте, поширюйте цю інструкцію серед знайомих і будьте в безпеці. Допомагаємо один одному.

Раніше Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко навів перелік працюючих аптек в Києві та Україні. Також у ДСНС пояснили, як правильно діяти, щоб зберегти життя під час обстрілів та бомбардувань, а МОЗ опублікувало інструкцію, як діяти у разі загрози хімічного зараження.

На фото: руйнування, завдані окупантами житловому сектору в місті Ірпінь. Фото з «Фейсбуку»



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