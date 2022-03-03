Бебі-бум під звуки тривожних сирен влаштували тварини у Подільському зоопарку

У Подільському зоопарку у Вінниці — поповнення. Під звуки тривожних сирен тут народились малюки. Самка павіана-гамадрила днями привела маля, дали приплід і угорські вівці. Про це повідомила адміністрація зоопарку на своїй сторінці у Facebook:

«Триває війна, але ми віримо, що перемога буде за нами. Українські захисники дадуть відсіч ворогу, звільнять міста і села від військ агресора, й всі ми повернемось до мирного життя. Подільський зоопарк та його мешканці скучили за відвідувачами та з нетерпінням чекають на нові зустрічі із кожним з вас у мирний час. А поки що приготували для вас хвостаті і рогаті новий сюрприз. Це народження донечки в родині павіанів-гамадрилів і поповнення в родині угорських ґвинторогих овець. На даний час всі тварини Подільського зоопарку кормами забезпечені. У кормушках тварин комбікорм, сіно. У дикобразів та сурикатів на обід овочі і фрукти. Полярні вовки обідають м'ясом. В меню яструбових — червона риба».

Про подальшу ситуацію, пообіцяла адміністрація зоопарка, вона обов’язково повідомить.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як у Київському зоопарку тварин рятують від стресу після стрілянини та вибухів.

Фото зі сторінки Подільського зоопарку у Facebook

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