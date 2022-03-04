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Суспільство та люди

Сповіщення про повітряну тривогу в застосунку «Київ Цифровий»: як налаштувати

14:18 4 березня 2022
Київ Цифровий

У застосунку «Київ Цифровий» змінили звуковий сигнал для сповіщень повітряної тривоги. Відтепер у разі тривоги сповіщення надходитимуть зі спеціальним звуком. Щоб почути його, потрібно додати гучність для звуку в телефоні та увімкнути звукові сповіщення для «Київ Цифровий».

Як увімкнути звукові сповіщення на iOS?

Виберіть «Параметри» — «Київ Цифровий» — «Сповіщення» та увімкніть «Звуки» кнопкою-перемикачем.

Як увімкнути звукові сповіщення на Android?

Виберіть «Налаштування» — «Програми» — «Київ Цифровий» — «Сповіщення» та увімкніть «Дозволити звук» кнопкою-перемикачем. Оновити застосунок.

До слова, дізнатись про повітряну тривогу та про її відбій можна і в Telegram-каналі КМДА — https://t.me/KyivCityOfficial.

Нагадаємо, що Українська волонтерська служба опублікувала адреси волонтерських телеграм-каналів для тих, хто потребує допомоги в Україні. Перелік — тут.

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