«Швидку» не викликати: киянам пояснили, що в умовах воєнного часу робити у разі смерті близької людини

В умовах воєнного часу в Києві особливо важко вирішується питання з похованням родича, який помер удома. Що робити в таких випадках пояснила директор Департаменту охорони здоров'я Київської міської адміністрації Валентина Гінзбург.

За її словами, перше, що необхідно зробити — зателефонувати лікарю, з яким у померлого було підписано декларацію, а у разі відсутності зв'язку — до Центру первинно-медико-санітарної допомоги, в якому працює лікар (якщо декларація не полягала — до найближчого пункту Центру).

Якщо померла людина була хвора і спостерігалася за основним захворюванням, лікар на місці видає «Лікарське свідоцтво про смерть», яке на період активної фази бойових дій дає право вчинити поховання.

У разі, якщо причину смерті необхідно встановлювати, поліція забезпечує транспортування тіла до моргу для проведення судово-медичної експертизи. При цьому тіла померлих із правого берега міста доставляються до підрозділу Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи за адресою вул. Дорогожицька, 9 (вул. Оранжерейна, 9), а з лівого берега міста — вул. Петра Запорожця, 26.

При цьому за добу після того, як тіло померлого відвезли до бюро, родичі без попередніх запрошень та телефонних дзвінків мають приїхати до моргу.

«При собі необхідно ОБОВ'ЯЗКОВО мати паспорт або інші документи, що засвідчують особу померлого, а також паспорт родича (особи), який проводитиме поховання. На місці співробітники пояснять подальший алгоритм дій для швидкого проведення поховання покійного», — заявив начальник Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи Олександра Михайленка, якого цитує Інформатор.

Нагадаємо, вже у кількох регіонах України окупанти відкривали вогонь по бригадах швидкої допомоги, а в окупованому Тростянці медиків не пускають на виклики під загрозою розстрілу.

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