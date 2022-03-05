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Суспільство та люди

У Рівному попрощались з трьома захисниками, які ціною життя врятували цивільних у Василькові

16:40 5 березня 2022
люди на прощанні

На Майдані Незалежності у Рівному відбулася церемонія прощання із трьома героями, які загинули в боях під Києвом. Ярослав Гранітний, Степан Ковалюк і художник, заслужений діяч України Сергій Пущенко ціною власного життя врятували людей, які знаходилися в бомбосховищі.

Російська диверсійна група намагалася захопити шкільний підвал у місті Васильків, в якому перебували мирні жителі. Сталося це в ніч з 1 на 2 березня.

Ярослав Гранітний

— Бандити не сподівалися, що, крім охоронця школи, там перебували ще й наші бійці та четверо чоловіків з тероборони Василькова, — розповів екскерівник рівненського «Правого сектору» лікар-травматолог Роман Коваль. — Вони прийняли бій і ціною власних життів врятували життя людей, що перебували в бомбосховищі.

Степан Ковалюк

Міський голова Рівного Олександр Третяк розповів: «Вони стали найпершими на захист територіальної цілісності нашої держави, мужньо віддавши життя за наше мирне майбутнє. Батьки втратили синів, дружини чоловіків, а діти люблячих батьків… Ніколи не пробачимо нашим окупантам, ворогам смерті жодного нашого земляка, жодного українця».

Сергій Пущенко

Похоронили Героїв на кладовищі «Молодіжне»…

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