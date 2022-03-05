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Суспільство та люди

Столиця може залишитися без води: «Київводоканал» звернувся до киян

18:38 5 березня 2022
водоканал

Через війну «Київводоканал», який поки що стабільно постачає у столицю воду та забезпечує відвід каналізаційних стоків, майже перестав отримувати плату за свої послуги. Через це не вистачає грошей на закупівлю реагентів і коагулянтів. Це несе реальну загрозу виникнення серйозних проблем з водопостачанням та водовідведенням. Тож підприємство дуже просить киян за можливості сплатити свої рахунки онлайн.

В емоційному зверненні «Київводоканалу» зазначається: «Щодня наші співробітники, незважаючи на небезпеку та загрозу обстрілів, виходять на свої робочі місця, щоб з ваших кранів текла вода, а з домівок відводилися стоки. Наші самовіддані працівники готові робити це до останнього, навіть якщо через брак коштів їм скоротять заробітну платню.

Але ніхто не надає нам необхідні для роботи матеріали безплатно. Якщо вони закінчаться, ми просто фізично не зможемо забезпечувати стабільне водопостачання та водовідведення. З початком війни платежі майже припинилися, і ми вже відчуваємо істотний брак коштів.

Дуже просимо усіх киян, які мають хоч найменшу змогу, сплатити за послуги водопостачання та водовідведення.

Ви допомагаєте нашій армії та територіальній обороні і, безумовно, це дуже важливо. Але задумайтесь: якщо у місті не буде води та не працюватиме каналізація, це стане катастрофою навіть без бойових дій".

Оплатити послуги можна дистанційно:

  • Через «Особистий кабінет» на сайті «Київводоканалу»;
  • За допомогою банківської картки через сайт або мобільний додаток відповідного банку;
  • За допомогою банківської картки через онлайн-системи iPay, Portmone, Easypay;
  • За допомогою мобільних додатків «Viber» та «Telegram».
  • Через особистий кабінет ЦКС https://cks.com.ua/cabinet

Нагадаємо, в уряді запевнили, що тарифи на електроенергію, газ та інші комунальні послуги не зміняться як мінімум до кінця опалювального сезону.

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