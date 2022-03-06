Чатботи, які допоможуть подолати окупанта й допомогти собі та близьким

Корисні для українців, які потерпають від російсько-фашистської навали, чатботи зібрав телеграм-канал «Чорна лампа».

Збережіть у себе і користуйтеся, зокрема, такими:

1️. Готовий до всього. Тут можна дізнатися, як вступити в територіальну оборону, вижити цивільному та як діяти в кризовій ситуації ▶️ @Hotovyi_do_vsioho_bot ;

2️. Джгут 2.0. Перша допомога. Розкаже, що робити, якщо ви не знаєте / не пам’ятаєте алгоритмів дій при інфаркті, інсульті, зупинці серця, а також інші поради першої медичної допомоги ▶️ @FastAid_bot ;

3️. SaveUA. Бот допоможе знайти у своїй області волонтерів, а також запропонувати власну допомогу. Продукти харчування, транспорт, пальне, прихисток тощо ▶️ @saveua_bot ;

4️. STOP Russian War. Через бот треба повідомляти про пересування ворожої техніки ▶️ @stop_russian_war_bot;

5️. StopRussia. За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які поширюють дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ ▶️ @stopdrugsbot ;

6️. Народний месник. Спеціальний чатбот, куди українці зможуть надсилати інформацію про ворожі мітки на дорогах країни та пересування загарбницьких сил РФ ▶️ @ukraine_avanger_bot;

7️. Нам по дорозі. Бот допоможе українцям з автівками та українцям, яким немає чим їхати, знайти одне одного▶️ @nampodorozi_bot;

8. Прихисти українців. Щоб ті, хто потребують притулку, і ті, хто можуть його надати, знайшли одне одного ▶️ @shelter_for_ukrainians_bot;

9️. Турботник. Допомагає 24/7 українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах, що працюють як пункти турботи ▶️ @turbotnyk_bot;

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Раніше повідомлялося, що в Україні запустили мобільний додаток «Повітряна тривога».

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