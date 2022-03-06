«У вас залишився останній шанс скинути Путіна»: український журналіст потужно звернувся до росіян

У росіян залишився останній шанс скинути Путіна, інакше повернуться до цивілізації для Росії буде неможливо. Про це громадян країни-агресора попередив український журналіст Дмитро Гордон, закликавши їх підтримати антивоєнні протести, анонсовані опозицією.

У своєму відеозверненні він вказав на єдиний сценарій для Росії — загинути, розпастись і перестати існувати як єдине державне об'єднання.

«Якщо ви не виходитимете на вулиці своїх міст, не протестуватимете проти Путіна, який прирік вас на моральні та фізичні муки та приниження, ви помрете рабами без їжі, без цивілізації, без нічого… Виходьте на площі Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Новосибірська, Хабаровська, найбільших міст і кажіть Путіну: «Пішов геть, старий ублюдок, фашист, що вкинув Росію у вир цього жаху!» — сказав Гордон.

Він зазначив, що Путін хотів захопити Україну за 3 дні, повіривши в донесення підлеглих про те, що Україна деморалізована, чекає на російську армію, і українці з хлібом-сіллю зустрічатимуть танки та бронетранспортери «визволителів».

«Чи то вони виявилися ідіотами, чи сам Путін», — зазначив Гордон, нагадавши, що результати військового божевілля для Росії вже вкрай погані — понад 10 тисяч російських солдатів лежать розкидані в полях, спалені, знищені, а тисячі росіян взяті в полон, кожен полонений записує звернення, кожен полонений дзвонить мамі чи дружині та українці все це знімають.

«У XXI столітті ваша країна прийшла на територію моєї країни сіяти смерть. Російські «Гради», російські літаки б'ють по мирних містах, по житлових кварталах, знищуючи все живе. У нас величезна кількість загиблих дітей, загиблих матерів, розбомблених шкіл, лікарень, пологових будинків «, — заявив автор звернення, наголошуючи, що всупереч звірствам окупанта Україна вистоить, а росіяни помруть рабами «без їжі, без цивілізації, без нічого».

Нагадаємо, раніше до співгромадян звернулася російська письменниця Вікторія Івлєва, заявивши, що «спецоперація» Путіна в Україні спрямована не лише проти України та її народу, а проти самих росіян.

«Вимкніть російські телевізори, не слухайте кремлівської завірюхи. Не дайте себе перемогти. Це ваше життя поставлене на карту», — сказала вона.

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