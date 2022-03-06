Що робити, якщо ви натрапили на нерозірваний боєприпас: МВС України дало практичні поради
З кожним днем відкритої війни тоталітарної путінської Росії проти демократичної України в населених пунктах та за їх межами з’являється все більше й більше нерозірваних боєприпасів, адже ворог масово застосовує ракети, артилерію, авіабомби, в тому числі для обстрілів міст та сіл нашої країни. Тому МВС України на своїй сторінці в «Фейсбуці» розмістила для пересічних громадян поради про, те що слід знати та робити, якщо натрапили на нерозірваний боєприпас або інший вибухонебезпечний предмет.
- Не чіпайте його та не намагайтесь розібрати;
- Візуально переконайтесь, що це саме вибухонебезпечний предмет, щоб не відвертати зайвою інформацією служби, які й так переобтяжені;
- Позначте місце як небезпечне: огородіть його підручними засобами;
- Залиште це місце та не повертайтесь до нього. Скажіть оточуючим триматися якомога далі;
- Зателефонуйте на 101 та 102.
«Будьте пильні! Залишаючи наші міста, рашисти мінують вулиці, автомобілі та будівлі! Бережіть одне одного. Разом ми сильні», — зазначається в пості МВС.
Зазначимо також, що в Україні створено сайт про нерозірвані боєприпаси Ukraine CAT-UXO.
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Інфографіка МВС України
В заголовку: нерозірваний снаряд у Харкові після обстрілу російською армією.307
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