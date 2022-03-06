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Суспільство та люди

Що робити, якщо ви натрапили на нерозірваний боєприпас: МВС України дало практичні поради

18:26 6 березня 2022
обстріл Харкова

З кожним днем відкритої війни тоталітарної путінської Росії проти демократичної України в населених пунктах та за їх межами з’являється все більше й більше нерозірваних боєприпасів, адже ворог масово застосовує ракети, артилерію, авіабомби, в тому числі для обстрілів міст та сіл нашої країни. Тому МВС України на своїй сторінці в «Фейсбуці» розмістила для пересічних громадян поради про, те що слід знати та робити, якщо натрапили на нерозірваний боєприпас або інший вибухонебезпечний предмет.

  1. Не чіпайте його та не намагайтесь розібрати;
  2. Візуально переконайтесь, що це саме вибухонебезпечний предмет, щоб не відвертати зайвою інформацією служби, які й так переобтяжені;
  3. Позначте місце як небезпечне: огородіть його підручними засобами;
  4. Залиште це місце та не повертайтесь до нього. Скажіть оточуючим триматися якомога далі;
  5. Зателефонуйте на 101 та 102.

«Будьте пильні! Залишаючи наші міста, рашисти мінують вулиці, автомобілі та будівлі! Бережіть одне одного. Разом ми сильні», — зазначається в пості МВС.

Зазначимо також, що в Україні створено сайт про нерозірвані боєприпаси Ukraine CAT-UXO.

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Інфографіка МВС України

В заголовку: нерозірваний снаряд у Харкові після обстрілу російською армією.

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