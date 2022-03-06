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Суспільство та люди

Кохання на війні: одружилися дві пари захисників України

20:55 6 березня 2022
весілля на війні

Після початку вторгнення нацистської Росії в Україну одружилися уже декілька захисників і захисниць нашої Батьківщини. Сьогодні було два весілля. На Київщині взяли шлюб Іван і Катерина (їх прізвища не повідомляються) з Національної гвардії України, розповіла на своїй сторінці в «Фейсбуці» пресслужба цієї силової структури. Через війну факт укладання шлюбу засвідчив командир їхнього підрозділу. Церемонія пройшла без фати, квітів і подарунків. Подружжя отримало Свідоцтво про шлюб. «Нехай наше весілля пройшло без звичного пафосу та офіціозу, проте такого щастя я ніколи раніше не відчував», — сказав наречений.

Через війну факт укладання шлюбу Івана і Катерини засвідчив командир їхнього підрозділу

А в столиці сьогодні одружилися Леся та Валерій, які несуть службу в територіальній обороні. На весіллі був присутнім мер Києва Віталій Кличко. В «Фейсбуці» він написав про це весілля: «Друзі! Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть в цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів, встановлених на в’їздах у Київ. Обороняємо столицю, свої родини, своїх дітей! Разом вистоїмо!» Міський голова також розповів, що за 10 минулих днів у столичних пологових будинках народилися 457 дітей (237 хлопчиків та 220 дівчат).

Разом з тим за ці дні російські терористи пошкодили 34 лікарні, вбили та поранили десятки медиків.

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