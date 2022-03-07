7 березня у віруючих Православної церкви України, а також у греко-католиків розпочинається Великий піст. Він триватиме сім тижнів і завершиться 24 квітня святом Світлого Христового Воскресіння. Зважаючи на розв'язану Росією війну в Україні, предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній звернувся до віруючих з особливою настановою на час посту.

«Наразі ми, весь український народ, буквально щогодини страждаємо у жахливих реаліях війни… Жертовність, взаємна допомога, милосердя до ближніх стануть більшим подвигом, ніж обмеження в їжі. Тож де це можливо — поститимемося згідно з традицією, а де неможливо — нехай жертовне служіння ближнім буде нашим постовим подвигом», — закликає предстоятель.

Православна традиція, про яку згадав предстоятель, наказує у Чистий понеділок 7 березня постити особливо ревно. Вважається, що цей день потрібно провести у молитвах, не їсти, а винятково пити воду. Також у Чистий понеділок прибирали в будинку, прибирали з видних місць нагадування про Масляну, щоб не спокушатися скоромною їжею. У деяких регіонах у перший день посту їли житні коржики «жиляники», запиваючи їх квасом, а тому день називався Жилавим понеділком. Ще початок посту називали Полоскозубом через традицію ретельно полоскати рот, щоб там не залишилося залишків скоромного після Масляної.

На час посту в раціоні традиційно була виключно рослинна їжа: крупи, простий хліб і пісна випічка, бобові, горіхи, гриби, овочі. Їжу у дозволені дні приймали раз на добу, а по суботах та неділях — двічі на добу.

Перший тиждень посту — як і сьомий тиждень — будуть найскладнішими. Весь тиждень до вихідних їсти старалися, уникаючи гарячих страв, а також олії. Надалі сухоїдіння залишається лише у понеділок, середу та п'ятницю, а у вівторок та четвер дозволяється гаряча їжа без олії. Додають олію в страви у суботу та неділю. Риба дозволена на двонадесяте свято Благовіщення (7 квітня).

У Великий піст встановлено дні особливого поминання померлих — батьківські суботи. В нинішньому році це 19 березня та 26 березня.

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Фото pixabay.com

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