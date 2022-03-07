Так і не побачив маленької крихітки: орки Путіна вбили воїна ЗСУ, поки дружина народжувала йому доньку

Вторгнення путінських убивць до нашої країни зруйнувало життя багатьох українців, перетворившись на справжню трагедію для всього суспільства.

Про одну з таких трагедій розповідає «Обозреватєль».

На другий день вторгнення, 25 лютого, 24-річний військовий Сергій Пантелюк мав поїхати до дружини, щоб бути присутнім на пологах, але всьому завадила атака російських окупантів.

Сергій Пантелюк

Того дня військовослужбовець на Чернігівщині саме зустрічав колону танків, що рухалася в районі Рівнопілля. В бойову машину українців потрапив снаряд.

Мати Сергія розповіла, що її син отримав тяжке поранення ніг і помер у лікарні за кілька годин після атаки. Виявилося, що уламки снаряда перебили йому артерію.

«Він так кричав від болю. Його забрали до лікарні до Чернігова, але за кілька годин від отриманих травм він помер», — згадує мати.

Того ж дня дружина загиблого Героя народила дівчинку, яку назвали Міланкою. Український воїн так і не дізнався про народження доньки.

Нагадаємо, 7 березня у Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі про звинувачення у геноциді.

«Міжнародний суд ООН має стати на бік України і негайно призначити запобіжні заходи: наказати Росії негайно припинити бойові дії» , — заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Фото Суспільне

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