Символ перемоги України у війні: під час евакуації людей із Харкова з'явився добрий знак

У понеділок, 7 березня, в Мережі з'явилося відео, в якому багато українців побачили прикмету перемоги нашої країни у війні. Про приємний інцидент розповів автор офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час евакуаційних заходів у Харкові, що страждає від обстрілів ворога, в яких брав участь один із священиків, йому на руку сів білий голуб — символ миру.

Українці побачили у цьому добрий знак — наша країна неодмінно переможе окупантів.

«Прилетів і сів. Саме під дзвін», — зазначив священик.

«Навіть найвищі сили на нашому боці… Священику, який евакуює людей з Харкова, на руку сів білий голуб. Добро переможе зло, а світло темряву. Слава нації», — пише автор ролика.

Реальність вже підтверджує оптимістичні прогнози, адже, за оцінками Генштабу ЗСУ, деякі підрозділи ворога вже втратили до 50% особового складу, а сумарна кількість загиблих в Україні російських військових з початку їх вторгнення перевищила 11 тисяч.

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