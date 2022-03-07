29.25 / 30.59 32.58 / 34.13
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Символ перемоги України у війні: під час евакуації людей із Харкова з'явився добрий знак

20:59 7 березня 2022
Евакуація

У понеділок, 7 березня, в Мережі з'явилося відео, в якому багато українців побачили прикмету перемоги нашої країни у війні. Про приємний інцидент розповів автор офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час евакуаційних заходів у Харкові, що страждає від обстрілів ворога, в яких брав участь один із священиків, йому на руку сів білий голуб — символ миру.

Українці побачили у цьому добрий знак — наша країна неодмінно переможе окупантів.

«Прилетів і сів. Саме під дзвін», — зазначив священик.

«Навіть найвищі сили на нашому боці… Священику, який евакуює людей з Харкова, на руку сів білий голуб. Добро переможе зло, а світло темряву. Слава нації», — пише автор ролика.

Реальність вже підтверджує оптимістичні прогнози, адже, за оцінками Генштабу ЗСУ, деякі підрозділи ворога вже втратили до 50% особового складу, а сумарна кількість загиблих в Україні російських військових з початку їх вторгнення перевищила 11 тисяч.

465

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

Евакуація

Символ перемоги України у війні: під час евакуації людей із Харкова з'явився добрий знак

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Олександра Філіпчук

Вітчима розстріляли, а 9-річну Олександру дві доби з тяжкими пораненнями ховали у підвалі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.