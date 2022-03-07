«Часничок для українських бійців принесла нам бабуся на милицях»: як мешканці Вінниці допомагають ВСУ

В той час коли сотні тонн гуманітарної допомоги напрвлені до найбільш постраждалих регіонів України, у Вінницькому військовому шпиталі розгорнули цілий штаб, де збирають допомогу пораненим воїнам. Усе необхідне просто несуть до контрольно-пропускного пункту. Черги тут з дев'ятої ранку. Люди приходять кожні п’ять хвилин, інколи цілими родинами, не стримуючи сліз. Буквально за пів години тут назбирується до сотні пакунків. Приймають їх та перевіряють місцеві волонтерки Олена Верлан та Юлія Піскунова. Допомагає їм мама загиблого воїна — Ірина Зінов'єва. Їхні телефони постійно обривають дзвінки небайдужих, які цікавляться, що потрібно нести і як підтримати дух кожного воїна. Інколи здається, що ще мить й зворушені такою турботою волонтерки теж розплачуться…

Волонтери працюють практично цілодобово

«Допомагати нашій армії та пораненим хлопцям ми почали ще у 2014 році, — каже «ФАКТАМ» волонтерка Олена Верлан. — Й весь цей час працювали пліч-о-пліч з нашими військовими медиками, їхній професіоналізм вражає. Це ж вінницькі медики ще на початку війни провели першу операцію у польових умовах і врятували життя українського військовослужбовця. І скільки ще таких історій було! А ще у нас неймовірний народ! Унікальна українська нація! Вона незламна, сильна та мужня! Бо вчинки, які ми побачили за перші дні цієї клятої війни, вони змінили світ.

Коли деякі діячі в Росії думали, що історія «кіборгів», захисників Донецького та Луганського аеропортів, поодинока, то зараз вони зіштовхнулись з опором по всій країні. Ми не віддамо ворогу жодного сантиметра землі. Ми, на відміну від окупанта, цінимо кожного свого воїна. Борються зараз всі. Хтось за автоматом у руках, а ми тут збираємо допомогу нашому шпиталю та бійцям з пораненнями. Організувались, як тільки почалось повномасштабне вторгнення. Й працюємо практично цілодобово, бо роботи чимало!"

Люди останнє готові віддати нашим захисникам

За останній тиждень Вінницький військово-медичний центр прийняв десятки воїнів. Перших привезли із сусідньої Калинівки, де двічі обстрілювали військові частини. Лікуються й бійці із зони ООС, які першу допомогу отримали у шпиталях Харкова та Дніпра. Волонтери мають все для їх забезпечення. Зібрали за півтори доби.

«Люди принесли підгузки, вологі серветки, спідню білизну, засоби особистої гігієни, харчові продукти, воду, теплі речі, медикаменти, — продовжує Олена Верлан. - Придбати все це через державні закупівлі зайняло б певний час. А це нам точно не на руку. Ось одна з вінничанок приготувала печиво індивідуально для кожного захисника, залишивши там щире побажання. Представники бізнесу доставили овочі та фрукти, щоб кожен хлопець отримав порцію вітамінів. Днями, коли пакували машину у Гавришівці, підійшла бабуся на милицях і в хусточці принесла часничок зі словами, що фізично не може більше донести, та й більше нічого нема. Але останнє готова віддати захисникам. А пенсіонери одного із сіл принесли неймовірну велику кількість теплих речей. Жінки з Немирова взялись ліпити вареники, передали воїнам вже 30 кілограмів замороженої продукції, щоб тільки нагадати їм про домівку».

У разі серйозної загрози та збільшення поранених у шпиталі готові розгортати додаткові ліжка. А якщо місто, не дай Боже, потерпатиме від обстрілів, молодь та спільнота автолюбителів допомогли привезти мішки з піском. Ними закрили й вікна, аби під час операцій та порятунку українських військових ніхто не постраждав.

Приємно здивували, зізнається пані Олена, її студенти, яким вона викладає судову медицину та право у медичному університеті:



«Вони самі звертаються до мене і просять долучати їх до чергувань у шпиталі. На сьогодні госпітальні волонтери працюють цілодобово і безоплатно! Такої самовідданості ще треба пошукати! Студенти чудово розуміють, що, крім медичної допомоги, воїнам потрібна і моральна. Кожного зустрічають з посмішкою та підбадьорюють. Дякують за подвиг, за мирне небо, яке ми всі разом здобуваємо тепер! А ще на певний час стають рідними для поранених, адже не всі родичі мають можливість приїхати та навідувати їх. До того ж серед моїх студентів є ті, хто добровольцями їздять на передову у складі Першого добровольчого медичного шпиталю імені Миколи Пирогова. З такими людьми ми просто зобов’язані перемогти Путіна!»

Доставити свою допомогу можна за адресою: Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 185 (вхід до військового шпиталю).

Нагадаємо Україна всім миром долає ворога. Зокрема, у столиці киянка знищила дрон супротивника банкою з помідорами.

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter