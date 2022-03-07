До дня 8 Березня мріють про кохання: у лікарні Дніпра розповіли історії потерпілих через війну бійців

Незважаючи на тяготи військового життя та поранення, кожен чоловік мріє про великі та ніжні почуття, про зустріч із коханою. Про це розповів Сергій Риженко, головний лікар Дніпровської обласної лікарні ім. Мечнікова.

Він показав фото двох своїх різних пацієнтів, які волею долі опинилися в одній лікарняній палаті. Тим часом у довоєнному житті вони могли і не дізнатися одне про одного, адже 20-річний Владислав народився у Лисичанську, а Олег — у Мінську.

Тим не менш, тяжкі поранення вони отримали на Донбасі (Олег втратив руку).

При цьому обоє не втрачають оптимізму, і Влад з нетерпінням чекає на приїзд коханої, яка обіцяла відвідати його саме 8 березня.

«А далі на них чекає далекий шлях реабілітації, де їхня кохана жінка грає найважливішу роль. Адже не можна пізнати життя, розібравши його на частини. Справжнє кохання і співчуття йдуть поруч», — пише медик.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко звернувся до російських колег із закликом виходити на площі своїх міст.

«Засудіть війну відкрито! Не бійтеся! Скажіть правду своїм пацієнтам. Допоможіть нам, українцям, урятувати світ!» , — закликав він.

222

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter