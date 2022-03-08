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Суспільство та люди

«Відсвяткуємо після перемоги»: нацгвардійці з Вінниччини обвінчалися на блокпосту

16:27 8 березня 2022
вінчання на блокпосту

8 Березня, в Міжнародний жіночий день, нацгвардійці військової частини 3028 з Вінниччини Олена та Олександр на бойових позиціях обвінчалися та дали подружню присягу перед Богом і людьми. Про це повідомив керівник пресслужби частини Микола Коваль.

«Весілля відбулось без тамади, фати, проте у колі бойових побратимів, — розповів Микола Коваль. — Військовий капелан протоієрей Василь Андрійчук, благословляючи молодят на щасливе та сповнене Божою милістю життя, побажав їм бути гідними своїх обіцянок, вірними собі та своїй державі, не відступати перед випробуваннями та щоб тепло сімейного вогнища зігрівало всі прийдешні покоління нащадків. Факт вінчання засвідчив командир частини та військовий капелан».

Сама ж наречена Олена зізналась, що планували традиційне весілля, але війна внесла свої корективи. Тому свято «переформатували», але воно точно запам’ятається на все життя. І коли Україна переможе, то молодята зберуть всіх близьких та родичів, щоб відсвяткувати весілля вже у мирній країні.

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