Коровайниця з Вінниччини пече хліб для українських бійців (фото)

Прості українці від щирого серця допомагають нашим захисникам хто чим може. Так, відома коровайниця Валентина Тітова, яка зазвичай пече весільні хліби, перекваліфікувалася і тепер випікає хліб для українських військових, повідомляють у Калинівській громаді на Вінничині. Випікає із молитвою на вустах і просить у Бога, щоб він вберіг наших захисників.

— Я не вважаю, що здійснюю якийсь подвиг. Бо роблю те, що вмію і можу, — розповіла пресслужбі Калинівської ОТГ Валентина Тітова. — Мені замовляють, на який день і скільки потрібно буханок хліба чи струдлів, і я тоді беруся до роботи. Домовилися співпрацювати із відділом освіти, який корегує харчування захисників та охоронців, щоб не готувати зайвих харчів. Адже ми маємо діяти злагоджено.

Зараз кожен допомагає тим, чим може. А головне, сьогодні ми маємо всі молитися, просити у Бога захисту і вірити у нашу перемогу.

Хліб, випечений на черені, смачні струдлі — це не просто їжа, а святий оберіг від біди для наших захисників, бо він випечений із любов’ю і з молитвою.

Додамо, що довгий час Валентина Тітова працювала медсестрою у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. А після виходу на заслужений відпочинок стала випікати короваї у старовинній печі, яка дісталась від попередніх господарів купленого нею будинку.

Весільні хліби, які коровайниця випікала у мирний час

Спочатку жінка пекла для знайомих, та тут спрацювало «сарафанне радіо» й так у неї з'явились перші клієнти…

Фото Калинівської ОТГ

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