Як допомогти біженцям впоратись із психологічною напругою: поради фахівця

Жахіття російсько-української війни змушують мільйони людей залишати рідні домівки та тікати світ за очі. Багато волонтерів, установ та неурядових організацій намагаються їм допомогти, втім більшість з постраждалих не може впоратись саме з психологічним навантаженням. То ж як тим, хто оточує біженців, підтримати їх у цей непростий час, запитуємо у психолога.

— Найбільші виклики, з якими стикаються переселенці, — це втрата території, майна та ідентифікації, — пояснює «ФАКТАМ» Наталія Харитонова, психологиня вищої категорії та завідувачка центру соціально-психологічної підтримки та супроводу PSYLAB державного університету «Житомирська політехніка». - Адже люди кидають все та їдуть, так би мовити, із зубною щіткою у невідомість. Безумовно, ці тривога, стрес стають небезпечними для психіки.

Як зменшити їхній вплив?

Якщо це родини з малими дітьми, то у них обов’язково мають бути іграшки. Вони мають бути у безпеці, тобто отримати принаймні ліжко з чистою білизною і гаряче харчування. Насамперед знижують тривогу гаряче, солодке та жирне. Тому раджу при зустрічі переселенців дати випити чаю зі згущеним молоком або бульйон, з'їсти солодощі. Це запустить підшлункову у роботу, а вона може зупинитись, коли ми стресуємо. Надалі має бути допомога першої необхідності — душ, територія безпеки, де люди можуть спокійно заснути, виспатись.

Як впоратися з тривогою, страхом перед невідомістю?

Наш мозок буде тривожитись через невідоме — це нормально, адже невідоме — то завжди незрозуміле, в цьому немає досвіду. Необхідно пояснювати переселенцям, що тут є люди, які їм допоможуть, запропонувати список телефонів служб, до яких вони можуть звернутись. Наприклад, соцстраху — для переоформлення пенсії, контакти лікарів, служби доставки, тобто всіх тих, які допоможуть забезпечити потреби — воду, тепло, дах над головою, харчі та сон. Якщо будуть задоволені ці базові потреби, то ми на перших порах знімемо стрес та тривогу у цієї категорії громадян.

Перша психологічна допомога при екстремальних ситуаціях — «скажіть, як вас звати», «який сьогодні день?». Тобто вмикаємо процеси мислення, аби людина зрозуміла ситуацію тут і зараз, де вона знаходиться. «Холодно чи тепло» — долучаємо тілесні відчуття. Дихання має відбуватись на довгі видихи. Бажано, щоб у волонтерів були з собою ментолові цукерки, тому що від різкого аромату вмикаються відчуття тіла і самоусвідомлення, зникає дисоціація у людини. А ще я порадила б переселенцям, які тимчасово втратили територію місця проживання, навчитись «заземлятись». Наприклад, є така методика «5,4,3,2,1». 5 — знайдіть у кімнаті п'ять речей, на яких зможете зупинити погляд, — якісь дрібнички, від книги до планшета. 4 — відчуйте чотири сенсорні відчуття. Це можуть бути тканини одягу, який носите, сонячне світло на шкірі, волога з пляшки з водою. 3 — прислухайтеся до трьох різних звуків. 2 — зосередьте увагу на двох запахах, вдома це можуть бути парфуми, ароматична свічка, дезодорант, квіти… 1 — знайдіть одну річ зі смаком та зосередьтесь на елементах, які роблять її смачною, та самих відчуттях.

Як пережити розлуку з рідними?

Найскладніше — це долі людей. Потрібно зрозуміти, що на території залишаються війська, оборонці, соціальна служба, медики. Головне, що контакти тих людей, яких ви залишаєте (зазвичай це особи, які не можуть пересуватись), мають бути передані цим службам, територіальній обороні, громадським патрулям. Аби вони їх навідували. Якщо є сусіди, вони теж можуть вам допомогти. Зараз з'явилось чимало чатових програм, які діють без Інтернету та мобільного зв’язку, на кшталт радіозв’язку, який завантажується на телефон, і через СМС-повідомлення можна листуватись. Досить зручна система сповіщень.

І третя рекомендація — це все тимчасове і рано чи пізно завершиться. Тримайте рівновагу, істерика не допоможе ні вам, ні тим, хто залишається.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як захистити психіку дитини в умовах війни.

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