Як організувати життя в евакуації: поради кризового психолога

До воєнних реалій звикнути неможливо. Одне з випробувань, яке випало на долю багатьох людей, — евакуація. І хоча вони безмежно вдячні тим, хто їх прихистив, психологічно дуже важко звикнути до нових побутових умов, до того, що у помешканні зазвичай багато людей з різними звичками та потребами. Про те, як психологічно адаптуватись в умовах евакуації, «ФАКТАМ» розповіла українська кризова психологиня Галина Алексеєнко.

«Коли щось дратує, згадуйте про те, що ви спите у будинку, а не в бомбосховищі»

— Справді, чимало людей опинилося в незвичних для себе умовах, — говорить Галина Алексеєнко. — В одній кімнаті в умовах евакуації живе дві-три сім'ї, у кожної людини свої звички та потреби. Як психологічно пристосуватися у такій ситуації? Треба домовлятися один з одним та бути терпимими. Потрібно розуміти, що умови екстремальні: непросто всім. Скажімо, якщо в будинку живе дві сім'ї, домовтеся, що одна родина снідає з 8:00 до 9:00, а друга — з 9:00 до 10:00. Коли все ж щось дратує, згадуйте про те, що ви знаходитесь у безпечнішому місці, ніж раніше, що спите у будинку, а не в бомбосховищі.

— А ще евакуйовані люди часом нервують через те, що забули вдома необхідні речі — наприклад, окуляри чи навушники до плеєра, а придбати їх на новому місці складно — не працюють оптики та спеціалізовані магазини.

— Типова ситуація. Проте ми вже проходили випробування обмеженнями під час локдаунів у пандемію. Чогось бракує — думайте, як знайти вихід із ситуації. Пригадайте, як нервували жінки, що зачинені перукарні, а потім згадали, що пофарбувати та підстригти волосся можуть і самі. Отож, і в нинішніх умовах подумайте, як можете створити максимальний комфорт. Наприклад, мої знайомі виїхали на стареньку дачу, де за лічені дні відремонтували й холодильник, й сантехніку… Людина завжди може щось придумати.

«Будьте вдячні господарям за те, що вас прихистили»

— Знаю від знайомих, як вони нервують, коли в умовах евакуації хтось користується їхніми речами — чашкою, шампунем… Як уникнути конфліктів?

— Навіть в екстремальних умовах люди мають дотримуватись кордонів, поважати право іншої людини на її власність. Якщо вам бракує якихось речей, запитайте у господарів, чи можете ви скористатися чимось та яким чином. У будь-якому випадку будьте вдячні їм за те, що вони вас прихистили.

— Інші мої знайомі розповіли, що снідають, обідають та вечеряють з господарями разом, разом готують їжу, закуповують продукти. Знайомі — кияни, господарі — сільські люди. Але вони змогли побудувати стосунки так, що дуже імпонують один одному й стали майже ріднею.

— Це найкращий варіант, коли люди можуть об'єднатися.

«Не соромтесь просити про допомогу та й самі намагайтесь допомогти»

— Чимало людей в евакуації виявили, що не мають достатньо одягу, взуття. Повернутись додому за речами неможливо, а придбати все це часом ніде. Як бути?

— Вихід можна знайти у будь-якій ситуації. Якщо немає де придбати одяг, запитайте, як вирішити проблему, у місцевого населення або зверніться до своїх друзів у соціальних мережах. Звертайтеся до місцевих людей, налагоджуйте з ними зв'язки.

— Тобто треба соціалізуватись у нових умовах?

— Саме так. Не соромтеся просити про допомогу та й самі намагайтесь допомогти. Відремонтуйте людям, що вас прихистили, сантехніку, якщо ви на тому знаєтесь. Позаймайтеся з дитиною господарів англійською мовою, якщо ви викладач чи перекладач. Доречною також буде будь-яка допомога по господарству. Намагайтесь бути корисними — це важливо для вашого ж психологічного стану.

— А яких табу треба дотримуватись?

— Не беріть чужі речі, не порушуйте чужий сон… Одним словом, поважайте інших.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як допомогти біженцям впоратись із психологічною напругою.

Фото з альбому Галини Алексеєнко

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