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Суспільство та люди

Евакуація з Ірпеня, Бучі, Гостомеля і Бородянки: адреси збору людей 10 березня

12:48 10 березня 2022
евакуація

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба оприлюднив на своїй сторінці в Facebook адреси збору людей 10 березня для евакуації з Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Бородянки.

  1. м. Ірпінь, готель «Ірпінь», вул. Соборна, 105Б
  2. м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12
  3. м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А
  4. м. Бородянка, Церква, вул. Православна — вул. Центральна

Евакуація буде відбуватися гуманітарними коридорами через Стоянку та Білогородку в Київ.

«Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь», — наголосив Олексій Кулеба.

Читайте також: Як організувати життя в евакуації: поради кризового психолога

Фото зі сторінки у Facebook Павла Кириленка

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