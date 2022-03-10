Евакуація з Ірпеня, Бучі, Гостомеля і Бородянки: адреси збору людей 10 березня
Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба оприлюднив на своїй сторінці в Facebook адреси збору людей 10 березня для евакуації з Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Бородянки.
- м. Ірпінь, готель «Ірпінь», вул. Соборна, 105Б
- м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12
- м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А
- м. Бородянка, Церква, вул. Православна — вул. Центральна
Евакуація буде відбуватися гуманітарними коридорами через Стоянку та Білогородку в Київ.
«Росія взяла на себе публічні зобов’язання припинити вогонь», — наголосив Олексій Кулеба.
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Фото зі сторінки у Facebook Павла Кириленка96
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