На Херсонщині селяни борються з рашистами «дивовижною» водою

«На Херсонщині росіяни облаштували свій блокпост. Окопалися, бігали просити в сусіднє село «пожрать», взяти у людей якусь техніку, — розповідає український журналіст Олег Батурін. — Люди посилали їх вслід за російським кораблем. Окупанти зрозуміли, що в селі нічого їм «ловити», тож вирішили обмежитись проханнями набрати води. Селяни з величезною радістю дозволили окупантам набирати воду досхочу. Ледь не «з горкою» наливають їм ту воду.

Місцеві ж воду свою не п'ють. Взагалі. Усі знають, що вона має сильний проносний ефект. Лише кому саме така вода за медичними показаннями потрібна, ті приїжджають до нас, набирають її і п'ють. А у окупантів нема вибору, п'ють її, аж заливаються. Хлопці ходили по посадках, де ці орки стоять, перевіряли: за… ли ті там вже все добряче. Ось яка дивовижна вода. То ж у селі це вже перевірена зброя".

Раніше повідомлялося, що, за даними оборонного відомства США, російська армія не розраховувала, що зіткнеться в Україні з нестачею пального та продовольства.

Фото з відкритих джерел

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