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Суспільство та люди

«Породіллю погрожували розстріляти»: на Миколаївщині вимушено прийняли пологи через відеозв’язок

14:15 11 березня 2022
Жінка та дитина

На Миколаївщині окупанти, погрожуючи розстрілом, не дали змоги породіллі дістатися до лікарні. Отже пологи у жінки були вимушені приймати по відеозв'язку. Про це розповів очільник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Максим Безносенко:

«Вчора почалися термінові пологи у мешканки нашого села Кандибине, — написав 11 березня у Facebook Максим Безносенко. - Окупанти, погрожуючи розстрілом, не дали змоги породіллі добратися до найближчої лікарні. Рішення потрібно було приймати миттєво. Обласним та міськім управліннями було організовано відеозв'язок між медичною сестрою 1-го пологового будинку Миколаєва, яка мешкає у Кандибине Тетяною Павловою, та міським акушером-гінекологом Людмилою Чиняковою. І телемедицина військового часу спрацювала! Ми щиро вітаємо молоду матусю з народженням сина Матвія. Люди, ви неймовірні!»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Маріуполі окупанти нанесли артудар по пологовому будинку. Через звірства окупантів українські жінки вимушені народжувати діточок у підвалах та бомбосховищах.

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