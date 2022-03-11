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Суспільство та люди

Жителька Маріуполя, яка потрапила під обстріл у пологовому будинку, назвала новонароджену дочку «Непереможною»

18:04 11 березня 2022
маріанна підгурська

Евакуйована з атакованого авіабомбами пологового будинку у Маріуполі блогер Маріанна Підгурська народила дівчинку. Новонароджену вирішено було назвати Веронікою. Це ім'я у перекладі з грецької означає «непереможна». Про те, як почуваються мама і донька, розповіла родичка Підгурської в інтерв'ю «Суспільне».

За словами родички, дитина з'явилася на світ у належний термін. Лікарі, які спостерігали за вагітною Маріанною, наполягли, щоб майбутню матір госпіталізували завчасно, але на пологи чекали 9 березня. Саме в цей день було скинуто бомби на пологовий будинок та дитячу лікарню поряд.

Дівчинка народилася з нормальною вагою 3 кг 200 г. Після авіабомбардування пологового будинку персонал та пацієнток евакуювали у безпечне місце. Чоловікові Маріанни вдалося зв'язатися із родичкою та повідомити, що і молода мати, і донька живі.

Нагадаємо, при авіабомбардуванні пологового будинку та лікарні загинули троє людей — двоє дорослих та дитина. 17 людей було поранено. Серед постраждалих діти, жінки-пацієнтки та лікарі.

Фото vyshemirskij/Instagram

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