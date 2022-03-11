Що робити біженцям з України, які хочуть виїхати в Литву

Литовська організація Stiprūskartu створила сайт для координації допомоги, на якому литовець може запропонувати свою допомогу та житло, а українець — скоординуватися, щоб її отримати.

Що потрібно зробити українцеві?

Необхідно заповнити форму на сайті sylnirazom.lt, в якій вказати особисту інформацію та зазначити, яку саме допомогу потребуєте. Наприклад, житло чи потрібно допомогти добратися з кордону тощо.

Після прибуття на територію Литви треба прибути до реєстраційного центру (вул. Прамонєс 1Б, Алітус), пiсля чого вам дадуть дозвіл на тимчасове проживання в Литві на 1 рік.



Центр надає допомогу з житлом, пересуванням, а також гуманітарну, продовольчу допомогу.

377

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter