29.27 / 31.24 32.62 / 34.86
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Що робити біженцям з України, які хочуть виїхати в Литву

19:35 11 березня 2022
біженці

Литовська організація Stiprūskartu створила сайт для координації допомоги, на якому литовець може запропонувати свою допомогу та житло, а українець — скоординуватися, щоб її отримати.

Що потрібно зробити українцеві?

Необхідно заповнити форму на сайті sylnirazom.lt, в якій вказати особисту інформацію та зазначити, яку саме допомогу потребуєте. Наприклад, житло чи потрібно допомогти добратися з кордону тощо.

Після прибуття на територію Литви треба прибути до реєстраційного центру (вул. Прамонєс 1Б, Алітус), пiсля чого вам дадуть дозвіл на тимчасове проживання в Литві на 1 рік.

Центр надає допомогу з житлом, пересуванням, а також гуманітарну, продовольчу допомогу.

377

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євген Синельников

Путінські звірі взяли у Бучі в заручники ведучого «Орла і Решки» з маленьким сином та ще п'ятьма дітьми

вантажівка ворога, що горить

«В одній будівлі я упізнавала сина, в іншій розвантажувався КаМАЗ з тілами», — матір вбитого російського окупанта

Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька: «На подвір'я будинку, де живе мій тато, влучила ракета»

Путін

Путін лютує через Україну: під арешт відправлено генерала ФСБ, — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.