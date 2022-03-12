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Суспільство та люди

На армію віддали половину пенсії — патріотичний вчинок подружжя з Вінниччини увіковічать у музеї

20:14 12 березня 2022
гроші для армії

Цю зворушливу історію розповіла директорка Музею історії міста Козятин на Вінниччині Лілія Макаревич і закликала всіх інших брати приклад з її героїв.

«В Музей історії міста Козятин принесли перший експонат до майбутньої тематичної експозиційної виставки подій сучасної російсько-української війни, — написала у себе на сторінці у фейсбуці Лілія Макаревич. - Його нам передав Сергій Сиваківський — боєць Козятинської територіальної самооборони. Він розповів нам, працівникам музею, зворушливу історію. Сімейна пара літніх людей з Козятина Свердел Петро Давидович та Вікторія Михайлівна вирішили передати на утримання місцевого загону самооборони частину своєї пенсії. Коли пан Сергій завітав до них, то сивочолі козятинці, передаючи кошти, ніяковіли, але щиро вибачалися за такий надто маленький внесок — 500 грн — для тих, хто захищає наше місто від окупантів.

Цей випадок так розчулив Сергія, що він вирішив увіковічити цей високопатріотичний вчинок подружжя в Музеї історії міста Козятин для майбутнього покоління — як зразок великої, безмежної любові до неньки України у такий важкий час. З такими людьми ми обов'язково переможемо!"

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