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Інна Дерусова стала першою жінкою Героєм України посмертно - «ФАКТИ»
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Суспільство та люди

Вперше звання Героя України посмертно присвоєно жінці

10:08 13 березня 2022
інна дерусова

Військовий медик Інна Дерусова стала першою жінкою, удостоєною посмертного звання Героя України та ордену «Золота Зірка». Указ про визнання заслуг та посмертне нагородження сержанта 58 бригади ЗСУ Інни Дерусової підписав президент України.

Бойовий медик з 24 лютого виконувала бойові завдання у місті Охтирка Сумської області. Сержант встигла врятувати понад десять військовослужбовців, але 26 лютого сама загинула під час артилерійського обстрілу на бойовому посту, надаючи допомогу пораненим.

Інна Дерусова прийшла до лав Збройних Сил України у 2015 році. Після навчання бойовий медик виконувала завдання командування у таких локаціях, як Золоте, Горіхове, Верхньоторецьке, Авдіївка, Кримське, Торецьке, Піски. 12 лютого 58-а бригада ЗСУ ім. Івана Виговського повідомила, що їхня бойовий медик з нагоди Дня Сухопутних військ була удостоєна державної нагороди за особисту мужність та самовідданість. Дерусовій було вручено медаль «Захиснику Вітчизни». Саме цей момент потрапив на фото.

Фото 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

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